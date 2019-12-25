خدمات المغربي أمرابط تشعل "الميركاتو الإيطالي"

أوعنا بلعيد

يواصل الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب هيلاس فيرونا الإيطالي لكرة القدم، جذب اهتمام الأندية الراغبة في ضمه، سواء في الدوري الإيطالي أو خارجه، عقب أدائه الكبير والقتالية التي يلعب بها في دوري مشهود له بصرامته التكتيكية واندفاعه البدني.

وانضاف فريق أيس روما الإيطالي إلى ركب الأندية المهتمة بخدمات متوسط ميدان الأسود، بعدما أبدت إدارة ممثل العاصمة الإيطالية جديتها في التعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الشتوية.

ويريد مسؤولو الذئاب الإيطالية، حسب ما كشفه موقع "Asromalive.it"، مفاوضة إدارة كلوب بروج البلجيكي التي تملك عقد اللاعب بحكم أنه يلعب على سبيل الإعارة لهيلاس فيرونا.

ورشحت الإدارة التقنية لفريق الجيلاروسي ترجيح كفة سفيان مرابط، لاسيما عقب إصابة برايان كريستانتي، وتعلم جيدا صعوبة التعاقد مع النجم المغربي في ظل تشبث هيلاس فيرونا بخدماته، بالإضافة إلى دخول أندية كبيرة على الخط للتعاقد معه، على غرار نابولي وأنتر ميلان وفيورنتينا ولاتسيو.

من جانبه قال اللاعب، أثناء حديثه لـ"فوتبول إنترناشيونال" الهولندية، إن مجموعة من الأندية تريد ضمه خلال المركاتو الصيفي المقبل، لذلك ينبغي عليه أن يحسم قراره، مستدركا: "إيطاليا بلد جميل بمسابقة كروية مميزة، كما تعرف وجود لاعبين من الطراز العالي، لكن من الممكن أن أنتقل إلى دوري آخر".

ورحب أمرابط باهتمام الأندية بخدماته، قائلا: "من الجميل أن أثير اهتمام الأندية، لاسيما أنني قضيت ثلاثة أشهر فقط في إيطاليا. هذا أمر يشعرني بالامتنان والفخر نظرا لقيمة الأندية الراغبة في التعاقد معي. ومن العظيم أن تحقق حلما لطالما راودك منذ الصغر".

واعترف اللاعب سالف الذكر بأن وكيل أعماله فتح قنوات التواصل مع عدة أندية أبدت اهتمامها بخدماته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تركيزه التام كلاعب منصب حول ما يجري على أرضية الميدان، وتقديم ما في جعبته لفريقه الراغب في تحقيق البقاء بالقسم الممتاز.

يشار إلى أن سفيان أمرابط أصبح دعامة أساسية في خطط البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، الذي وجد فيه اللاعب الأنسب لتعويض كريم الأحمدي المعتزل دوليا. ويقدم نجم هيلاس فيرونا أداء طيبا رفقة النخبة الوطنية بعدما أشرك أساسيا أمام موريتانيا وبوروندي برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا المقبلة.