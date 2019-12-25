التعادل مع برشيد يعزز صدارة نهضة بركان للبطولة

هسبريس من الرباط

تعادل فريق نهضة بركان مع ضيفه فريق يوسفية برشيد بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم مؤجل الدورة الثامنة للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدف فريق يوسفية برشيد اللاعب محسن الناصيري في الدقيقة 56، فيما عدل النتيجة لفريق نهضة بركان اللاعب جبريل واتارا في الدقيقة 94.

وواصل فريق نهضة بركان، بعد هذا التعادل، تصدره الترتيب برصيد 21 نقطة، فيما ظل فريق يوسفية برشيد في المركز الخامس عشر برصيد ثماني نقاط.