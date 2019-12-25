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الرئيسية | رياضة | التعادل مع برشيد يعزز صدارة نهضة بركان للبطولة

التعادل مع برشيد يعزز صدارة نهضة بركان للبطولة

التعادل مع برشيد يعزز صدارة نهضة بركان للبطولة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 20:55

تعادل فريق نهضة بركان مع ضيفه فريق يوسفية برشيد بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم مؤجل الدورة الثامنة للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدف فريق يوسفية برشيد اللاعب محسن الناصيري في الدقيقة 56، فيما عدل النتيجة لفريق نهضة بركان اللاعب جبريل واتارا في الدقيقة 94.

وواصل فريق نهضة بركان، بعد هذا التعادل، تصدره الترتيب برصيد 21 نقطة، فيما ظل فريق يوسفية برشيد في المركز الخامس عشر برصيد ثماني نقاط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - والووو الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 23:21
مهزلة تحكيمية هدف التعادل من تسلل واضح و الحكم أضاف 5دقائق و ربما كان يزيد أكثر حتى تسجل بركان..يبدو أن هذه السنة سيتم منح لقب البطولة لفريق قضى كل سنواته في القسم الثاني ويعتبر نفسه بكل وقاحة بطل الشرق والتي يستحقها عن جدارة فريق مولودة وجدة
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