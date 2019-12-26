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الرئيسية | رياضة | التيازي يرفض "إعدام" جامعة الكرة لمساره التحكيمي

التيازي يرفض "إعدام" جامعة الكرة لمساره التحكيمي

التيازي يرفض "إعدام" جامعة الكرة لمساره التحكيمي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الخميس 26 دجنبر 2019 - 09:15

عبر هشام التيازي، الحكم الدولي المنتمي لعصبة الجنوب، عن استغرابه الكبير وتأسفه الشديد للبلاغ الصادر من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم صباح يوم الاثنين الماضي، والذي حمل قرارا في حقه يقضي بوضع الحد لممارسته التحكيمية.

وأوضح هشام التيازي، في اتصال هاتفي مع "هسبورت" أنه تلقى الخبر باندهاش كبير كجميع الناس عبر الموقع الرسمي للجامعة ووسائل الإعلام، دون أن يعرف أي تفاصيل وحيثيات أخرى عن الموضوع ومستندات هذا القرار، حيث لم يتوصل من الجامعة إلى الأن بأي قرار.

واستغرب التيازي، إصدار الجامعة لقرار بهذا الحجم دون استدعائه والاستماع إليه، ودون أن ترسل له نص القرار وحيثياته، مبرزا أنه ينتظر التوصل برسالة القرار من الجامعة قصد سلك كل المسالك التي يخولها له القانون للدفاع عن نفسه.

ولم يخف التيازي، الذي قضى 30 سنة كحكم في الملاعب الوطنية، حجم المعاناة والضغوطات النفسية التي ألحقها به وبعائلته الصغيرة والكبيرة هذا البلاغ، وتشويه سمعته وسمعة عائلته التحكيمية، بعد أن قضى والده بدوره 20 سنة في التحكيم، كاشفا أن كل أفراد عائلته الصغيرة والكبيرة يمرون بظرفية نفسية صعبة، واصفا قرار الجامعة بالمجحف وبمثابة إعدام لمسار 30 سنة من الممارسة، دون مبررات ومستندات.

وطالب هشام التيازي، بالكشف عن الدلائل ومستندات هذا القرار، مؤكدا أنه بريء من أي تهمة، قائلا في هذا الصدد: "المغرب بلد الحق والقانون، وإلا لقاو عليا شي حاجة نستاهل هاديك العقوبة.. وغانكون راض بيها.. وإلا لقاو عليا شي تهمة إنشروها لجميع الناس وإعرضوها أمام المحكمة".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - hakam الخميس 26 دجنبر 2019 - 09:33
je n'aime pas beaucoup son arbritrage,mais je trouve comme meme que la sanction était sèvere ,voir injuste.j'ai remarqué aussi que l'arbritrage marocain s'herite du père au fils on peut citer plusieurs exemples
les arbitres jayed,ghezzaz, et d'autres est ce normal
Encore une fois,il faut apprendre beaucoup de l'arbitrage anglais je sais tès bien que les moyens ne sont pas les memes ni le contexte.au moins que nos arbitres regardent de temps en temps les matchs de premiere league.
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2
2 - لبيبي الخميس 26 دجنبر 2019 - 09:34
حكم فاشل ولا يستحق صفة الدولية وتوقيفه من طرف الجامعة فيه إنصاف لبعض الفرق التي تضررت من ظلمه .
اخر ضحاياه قبل برشيد كانت الطاس .
إن آلله يمهل ولا يهمل
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1
3 - متتبع الخميس 26 دجنبر 2019 - 09:37
في الحقيقة على الجامعة أن توضح حيتيات هذا القرار إذا كان بسبب الاخطاء التحكيمية في المباراة الأخيرة فهناك حكام آخرون ارتكبوا مصائب تحكيمية ماشي غير أخطاء ولم يصدر في حقهم أي قرار من الجامعة.
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7
4 - عبدو الخميس 26 دجنبر 2019 - 09:42
الصراحة أنا من عشاق ألمبيك خريبكة ولكن لكل ذي حق حقه الحكم التيازي ارتكب أخطاء جسيمة فضربات الجزاء كلها كانت خيالية. من جهة أخرى الحكم يبقى بشر و هو جزء من اللعبة فاللاعب أيضا يخطىء طيلة المباراة في هذه المقابلة كان هامش الخطأ عند الحكم 99,99% .وأيضا كان على الجامعة استدعاء الحكم و مواجهته بفيديو المقابلة و من ثم إصدار الحكم .الجامعة لم تطبق القانون .
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3
5 - خميس الخميس 26 دجنبر 2019 - 09:48
ولكن اصاحبي فين كنت تشوف راه 4 ديال ضربات الجزاء تا وحدة فيهم ما مفهومة
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3
6 - ABDESSELAM الخميس 26 دجنبر 2019 - 09:50
بلا حشمة بلا حيا باز تتلاعبون بالمقابلات و ترسلون فرق إلى القسم آلتاني لكن هده المقابلة كشفت عن عورتك
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3
7 - عادل الخميس 26 دجنبر 2019 - 09:51
الحكم التيازي كان كبش فداء لإرضاء نزوات أندية تغرق في مشاكل تسييرية...
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-1
8 - حكم سابق الخميس 26 دجنبر 2019 - 09:52
انهاء مسار حكم دولي شاب بهذه الطريقة مؤلم جدا...
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-3
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