24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:28
|13:33
|16:07
|18:29
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شعر "غابرييلا ميسترال" يقرع "طنطنة" الثورة الاجتماعية في الشيلي
- أكاديمية بني ملال تدشن "برنامج العمل والميزانية"
- ندوة علمية بطنجة تناقش العنف ضد النساء والفتيات
- غياب قاعات السينما
- إنقاذ 200 مهاجر غير نظامي بالسواحل الإسبانية
تحقيق دولي في جرائم إسرائيل .. فلسطين تباشر الخطوات المقبلة (5.00)
الخراطي ينتقد "ابتزاز" الحكومة للمغاربة بفرض دعم الإعلام العمومي (5.00)
- حشود غفيرة ترافق جثمان قائد الجيش الجزائري إلى مثواه الأخير - (92)
- مؤتمر جبهة البوليساريو يقرر مواصلة "الزحف" صوب المناطق العازلة - (88)
- الجيش الإسباني يتربّص بالمغرب .. "استهلاك داخلي" و"عداء خفيّ" - (59)
- الخراطي ينتقد "ابتزاز" الحكومة للمغاربة بفرض دعم الإعلام العمومي - (50)
- نقابيون يطالبون "لجنة بنموسى" بمحاربة الريع في نموذج التنمية - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التيازي يرفض "إعدام" جامعة الكرة لمساره التحكيمي
عبر هشام التيازي، الحكم الدولي المنتمي لعصبة الجنوب، عن استغرابه الكبير وتأسفه الشديد للبلاغ الصادر من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم صباح يوم الاثنين الماضي، والذي حمل قرارا في حقه يقضي بوضع الحد لممارسته التحكيمية.
وأوضح هشام التيازي، في اتصال هاتفي مع "هسبورت" أنه تلقى الخبر باندهاش كبير كجميع الناس عبر الموقع الرسمي للجامعة ووسائل الإعلام، دون أن يعرف أي تفاصيل وحيثيات أخرى عن الموضوع ومستندات هذا القرار، حيث لم يتوصل من الجامعة إلى الأن بأي قرار.
واستغرب التيازي، إصدار الجامعة لقرار بهذا الحجم دون استدعائه والاستماع إليه، ودون أن ترسل له نص القرار وحيثياته، مبرزا أنه ينتظر التوصل برسالة القرار من الجامعة قصد سلك كل المسالك التي يخولها له القانون للدفاع عن نفسه.
ولم يخف التيازي، الذي قضى 30 سنة كحكم في الملاعب الوطنية، حجم المعاناة والضغوطات النفسية التي ألحقها به وبعائلته الصغيرة والكبيرة هذا البلاغ، وتشويه سمعته وسمعة عائلته التحكيمية، بعد أن قضى والده بدوره 20 سنة في التحكيم، كاشفا أن كل أفراد عائلته الصغيرة والكبيرة يمرون بظرفية نفسية صعبة، واصفا قرار الجامعة بالمجحف وبمثابة إعدام لمسار 30 سنة من الممارسة، دون مبررات ومستندات.
وطالب هشام التيازي، بالكشف عن الدلائل ومستندات هذا القرار، مؤكدا أنه بريء من أي تهمة، قائلا في هذا الصدد: "المغرب بلد الحق والقانون، وإلا لقاو عليا شي حاجة نستاهل هاديك العقوبة.. وغانكون راض بيها.. وإلا لقاو عليا شي تهمة إنشروها لجميع الناس وإعرضوها أمام المحكمة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
les arbitres jayed,ghezzaz, et d'autres est ce normal
Encore une fois,il faut apprendre beaucoup de l'arbitrage anglais je sais tès bien que les moyens ne sont pas les memes ni le contexte.au moins que nos arbitres regardent de temps en temps les matchs de premiere league.
اخر ضحاياه قبل برشيد كانت الطاس .
إن آلله يمهل ولا يهمل