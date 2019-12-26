كافاني لا يريد التوجّه إلى أتلتيكو مدريد قبل الصيف

هسبريس - إفي

بعد انتشار تقارير إخبارية عن توصل أتلتيكو مدريد لاتفاق مبدئي لضم المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني لثلاثة أعوام، يبدو أن انتقال اللاعب إلى قلعة "واندا متروبولتيناو" سيتأجل إلى يوليوز 2020.

ذكر موقع "UOL Esporte" البرازيلي أن كافاني وناديه باريس سان جيرمان يرغبان في الانتظار حتى انتهاء عقدهما في 30 يونيو المقبل.

ويشير المصدر إلى أن كافاني يرغب في إنهاء عقه احتراما للنادي ومشجعيه، لا سيما وأنه بات الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان.

كافاني ذو الـ32 عاما اجتمع مع ليوناردو، المدير الرياضي البرازيلي لـPSG، وأوضح له الرغلة في البقاء حتى نهاية الموسم، لكنه في الوقت ذاته ترك له حرية التصرف في وضعه إذا كان النادي يحتاج بيعه في الشتاء.

وأضاف الموقع ان ليوناردو نفى وجود حاجة لبيع كافاني، وأكد أن الإدارة ترغب في بقائه حتى يكون لديها ثنائي هجومي قوي مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وكان أتلتيكو مدريد يرغب في ضم كافاني في الشتاء، في ظل معاناة الفريق هجوميا بشكل كبير هذا الموسم، وحاول نادي نابولي الإيطالي، أيضا، إعادة كافاني للفريق الذي لعب بقميصه بين 2010 و2013 ، إلا أن مهاجم منتخب الأوروغواي فضل "الروخيبلانكوس".