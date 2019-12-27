فيتيس آرنم يعول على تألق المغربيين طنان وأوكيلي

أوعنا بلعيد

يراهن الطاقم التقني لفريق فيتيس آرنم الهولندي لكرة القدم على خدمات الثنائي المغربي أسامة طنان وياسين أوكيلي لمساعدة المجموعة على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال شطر الإياب بالدوري الهولندي الممتاز، بعد الانطلاقة الجيدة للفريق بالموسم الجديد.

وحسب مصدر هسبريس، فإن الطاقم التقني لفريق فيتس آرنم سيمنح المزيد من الدقائق خلال شطر الإياب للاعب المغربي الشاب ياسين أوكيلي، عميد شبان الفريق، الذي يشغل مركز وسط الميدان الدفاعي (ارتكاز) على أمل إلحاقه بالفريق الأول ابتداء من الموسم المقبل.

وخاض أوكيلي، البالغ من العمر 18 سنة، أول مباراة له رفقة الفريق الأول يوم 14 من الشهر الجاري عندما حل فريقه ضيفا على تيفنتي إنشخيده ضمن الأسبوع السابع عشر، عقب دخوله بديلا في الدقيقة 76 خلال المواجهة التي جرت على ملعب "دي غرولش فيست" وانتهت بفوز الزوار بثلاثة أهداف دون رد.

كما شهدت مباراة فيتيس آرنم وتفينتي إنشخيده خبرا سارا لمكونات الفريق يتعلق بعودة النجم المغربي أسامة طنان إلى اللعب بعد غيابه الطويل عن الميادين بسبب الإصابة الخطيرة التي لحقت به، وأرغمته على إجراء عملية جراحية.

ويحقق فيتيس آرنم نتائج ممتازة منذ بداية الموسم الحالي؛ إذ يحتل المركز السادس في الترتيب العام برصيد 30 نقطة بعد مرور 18 جولة حقق الفوز خلالها في تسع مباريات، بينما تعادل في ثلاث وتكبد مرارة الهزيمة ست مرات.

ويحتل مهاجم آرنم الهولندي بريان لينسين المركز الثالث في صدارة الهدافين، بفارق هدف واحد عن المتصدر سيريل ديسرس، مهاجم هيراكليس الميلو.