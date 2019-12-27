عادل تعرابت يقود التشكيلة المثالية بالدوري البرتغالي

أوعنا بلعيد

حصد الدولي المغربي عادل تعرابت ثمار جهده وتألقه بقميص ناديه بنفيكا البرتغالي واختير ضمن التشكيلة المثالية عن شهر دجنبر الماضي، الذي شهد تميزا واضحا للأسد المغربي جراء ما قدمه من إبداع فوق أرضية الميدان.

واختارت مجلة "goalpoint" البرتغالية النجم المغربي الذي يشغل مركز صانع الألعاب بخطط بنفيكا ضمن التشكيلة المثالية بالدوري البرتغالي الممتاز، بعدما حصل على تقييم 6.77 نقطة، مكافأة له على تألقه اللافت منذ بداية الموسم الجديد.

وبخصوص اختيار عادل تعرابت ضمن تشكيلة أفضل 11 لاعبا في الدوري البرتغالي الممتاز عن شهر دجنبر المنصرم، أوضحت الجريدة سالفة بالذكر أن النجم المغربي قدم أداء لافتا رفقة مدربه برونو لاجي، موردة أنه كان في الموسم الماضي بدون طموح واضح، لكنه عاد لينفض الغبار عن موهبته وإمكاناته.

وأضاف المصدر ذاته أن اللاعب تعرابت استعاد ثقة جماهير ناديه والطاقم التقني الذي آمن بموهبته؛ حيث أبان عن كفاءة كبيرة بعدما بلغت دقة تمريراته 73 في المائة، كما صنف على رأس اللاعبين الأكثر موهبة؛ إذ نجح في 8 مراوغات من أصل 12، دون إغفال دوره الكبير في ما يتعلق بتقديم واجباته الدفاعية.

ويصنف تعرابت واحدا من إثنين فقط من لاعبي الوسط اللذين أكملا الكثير من التمريرات والمناورات، كما تمكنا من اعتراض المزيد من هجمات المنافسين خلال شهر دجنبر الماضي، ليقدم بذلك توازنا كبيرا بين واجباته الهجومية في صناعة اللعب وأدواره الدفاعية كلما تعلق الأمر بتخريب هجمات المنافسين والتصدي لها.

واحتاج عادل تاعرابت إلى 1387 يوما منذ انضمامه إلى بنفيكا موسم 2015 من أجل الحصول على أولى دقائق لعبه الرسمية في مسابقة الدوري البرتغالي الممتاز، وذلك خلال المواجهة التي جمعت ناديه بالضيف تونديلا، برسم الجولة السابعة والعشرين، التي احتضنها ملعب "النور" وقادها الحكم كارلوس أكسيسترا.

وأشاد متتبعون بمستوى تعرابت والإمكانات التي يتوفر عليها وطريقة تحكمه بالكرة ومراوغته للمنافسين، مشيرين إلى أنه يملك موهبة فطرية لو استغلها بالشكل الجيد وكان مركزا في إنجاح مسيرته الكروية لأصبح من بين النجوم العالميين في كرة القدم.