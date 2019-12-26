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كُتّاب وآراء
يونس بلهندة يحزم حقائبه ويستعد لمغادرة تركيا
يستعد الدولي المغربي يونس بلهندة لمغادرة ناديه غلطة سراي لخوض تجربة جديدة بالملاعب السعودية ابتداء من الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما بات خارج حسابات الطاقم التقني للفريق التركي.
وحسب ما كشفت عنه مصادر صحيفة "فناتيك التركية" اليومية، فإن إدارة غلطة سراي بلغت مراحل متقدمة جدا في مفاوضاتها مع ناد سعودي لتحديد سعر يونس بلهندة الذي يقضي أيامه الأخيرة بتركيا، وأصبح بذلك خروجه وشيكا.
ويطالب مسؤولو النادي التركي بعشرة ملايين يورو مقابل السماح لبلهندة بمغادرة الفريق والرحيل لخوض تجربة جديدة بالسعودية.
ويعتزم فاتح تريم، مدرب الفريق التركي، تقديم الرقم 10 إلى اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا القريب جدا من الانتقال إلى غلطة سراي.
وأوضحت الصحافة التركية أن متوسط ميدان الأسود سيغادر البلاد في الأسابيع القليلة المقبلة، ليضع بذلك حدا لتجربته مع بطل الدوري التركي.
يشار إلى أن اللاعب سالف الذكر سبق له أن انضم إلى فريق غلطة سراي صيف سنة 2017 قادما من دينامو كييف الأوكراني بصفقة مالية ناهزت 9 ملايين يورو، وتمكن من التتويج رفقة ناديه التركي بلقب الدوري في مناسبتين وبلقب كأس تركيا.