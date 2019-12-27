عموتة يجمع 24 لاعبا في معسكر إعدادي بالمعمورة

هسبريس من الرباط

يدخل المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم، خلال الفترة المتراوحة ما بين 30 دجنبر الجاري و3 يناير المقبل، في تجمع إعدادي مغلق بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني للاعبين المحليين لنهائيات كأس إفريقيا التي ستجرى أطوارها بالكاميرون شهر أبريل المقبل.

وهكذا، وجه الحسين عموتة، الدعوة إلى 24 لاعبا، ويتعلق الأمر بكل من :

1- المجهد هشام اتحاد طنجة

2- أمسيف محمد الفتح الرياضي

3- باعيو محمد الجيش الملكي

4- أستاتي طارق اتحاد طنجة

5- الضو أنس الراسينغ الرياضي

6- حركاس جمال مولودية وجدة

7- خفيفي عبد الله مولودية وجدة

8- عطف الله عماد نهضة الزمامرة

9- خافي اسماعيل مولودية وجدة

10- بوشتى أيوب نهضة الزمامرة

11- اللمطي سعد نهضة الزمامرة

12- بوطويل عبد المنعم الجيش الملكي

13- جاريري عمر الجيش الملكي

14- الرحولي عماد الجيش الملكي

15- حدادي فيصل شباب المحمدية

16- المترجي اسماعيل شباب المحمدية

17- الجعدي رضا الفتح الرياضي

18- الباش أنس الفتح الرياضي

19- المفتول شعيب الدفاع الحسني الجديدي

20- قرناص المهدي الدفاع الحسني الجديدي

21- الجعدي نبيل رجاء بني ملال

22- فاتي زكرياء يوسفية برشيد

23- لمليوي أسامة الاتحاد البيضاوي

24- مروان زيلا الإتحاد البيضاوي