24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:34
|16:08
|18:30
|19:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سعد لمجرد يدخل باب "الدراما" عبر "كارت أخطر"
- نقص الحديد في الجسم .. أسباب وأعراض وعواقب وخيمة
- رائحة التخمر تنبعث من فمك؟ .. انظر في أمعائك
- بلال ينقل هموم شباب الجزائر في أغنية "غير حيين"
- استبدال الشوفان بالبيض والخبز يقلل خطر التعرض لسكتة دماغية
تقرير رسمي يقترح 9 خيارات كبرى أمام أعطاب النموذج التنموي (5.00)
المغرب يتشبث بترسيم الحدود .. و"الكناري" تُهدد بالقضاء الدولي (5.00)
- من بومدين إلى تبون .. عقيدة عسكر الجزائر تتمسك بمعاداة المملكة - (97)
- ذكرى بومدين .. عندما رد بوخروبة بمسيرة "كحلاء" على "الخضراء" - (69)
- المغرب يتشبث بترسيم الحدود .. و"الكناري" تُهدد بالقضاء الدولي - (54)
- الخلاف حول الحريات الفردية يُدخل القانون الجنائي مرحلة "البلوكاج" - (52)
- تقرير رسمي يقترح 9 خيارات كبرى أمام أعطاب النموذج التنموي - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرجاء يكرم وفادة "شبيبة القبائل" الجزائري في دوري أبطال إفريقيا
حقق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، فوزا ثمينا بثنائية نظيفة على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في مباراة ثالث جولات المجموعة الرابعة من عصبة الأبطال الإفريقية.
وانطلقت مجريات المواجهة على وقع صراع تكتيكي وبدني قوي بين عناصر الفريقين، بقي في ظله اللعب منحصر في وسط الميدان، مع استحواذ نسبي على الكرة من جانب لاعبي الفريق البيضاوي، دون أن ينجحوا في ترجمته لخلق فرص التهديف طيلة دقائق النصف ساعة الأولى للنزال.
وغابت الحلول الهجومية أمام رفاق العميد محسن متولي، بشكل كلي رغم ضغطهم على نصف ملعب الفريق الجزائري في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، إذ ظهر لاعبي شبيبة القبائل بانتشار دفاعي محكم أجهض كل التحركات الهجومية للرجاء.
ومع بداية مجريات الجولة الثانية، تمكن المهاجم مالانغو من هز الشباك وإحراز هدف السبق للرجاء في حدود الدقيقة 51، ليفتح بذلك شهية التهديف عند رفاقه، حيث سجل سفيان رحيمي، الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق.
وتواصل المد الهجومي الرجاوي في الجولة الثانية، إذ كان أيوب ناناح، قريبا من تعزيز النتيجة بهدف ثالث في حدود الدقيقة 58، لولا تسرعه بعد تجاوز الحارس الجزائري، قبل أن يضيع مالانغو بغرابة كرة هجومية سانحة للتهديف أمام شباك فارغة.
وعزز الرجاء رصيده بثلاث نقاط مهمة، إذ بلغ النقطة السادسة في الصف الثاني وراء المتصدر الترجي التونسي برصيد 7 نقاط، فيما جمدت الهزيمة رصيد شبيبة القبائل في حدود ثلاث نقاط بالمركز الثالث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
هناك ملاحظة لكم:الرجاء فازت ولكن هناك نواقص في المبارة أبرزها التباطؤ في بناء العمليات والتسرع في صنع الفرص وعدم التركيز. شكرا هسبريس.
إن شاء ألله الفوز للوداد غدا
تحية ودادية بيضاوية حرة.
خوتنا حبابنا الجزائريين مرحبا بكم في وطننا الحبيب بدون نفاق أو زواق الشعب الأعز على قلوبنا رغمة عداء العسكر لنا بدون سبب.