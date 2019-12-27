الرجاء يكرم وفادة "شبيبة القبائل" الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج (صور: منير امحميدات)

حقق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، فوزا ثمينا بثنائية نظيفة على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في مباراة ثالث جولات المجموعة الرابعة من عصبة الأبطال الإفريقية.

وانطلقت مجريات المواجهة على وقع صراع تكتيكي وبدني قوي بين عناصر الفريقين، بقي في ظله اللعب منحصر في وسط الميدان، مع استحواذ نسبي على الكرة من جانب لاعبي الفريق البيضاوي، دون أن ينجحوا في ترجمته لخلق فرص التهديف طيلة دقائق النصف ساعة الأولى للنزال.

وغابت الحلول الهجومية أمام رفاق العميد محسن متولي، بشكل كلي رغم ضغطهم على نصف ملعب الفريق الجزائري في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، إذ ظهر لاعبي شبيبة القبائل بانتشار دفاعي محكم أجهض كل التحركات الهجومية للرجاء.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، تمكن المهاجم مالانغو من هز الشباك وإحراز هدف السبق للرجاء في حدود الدقيقة 51، ليفتح بذلك شهية التهديف عند رفاقه، حيث سجل سفيان رحيمي، الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق.

وتواصل المد الهجومي الرجاوي في الجولة الثانية، إذ كان أيوب ناناح، قريبا من تعزيز النتيجة بهدف ثالث في حدود الدقيقة 58، لولا تسرعه بعد تجاوز الحارس الجزائري، قبل أن يضيع مالانغو بغرابة كرة هجومية سانحة للتهديف أمام شباك فارغة.

وعزز الرجاء رصيده بثلاث نقاط مهمة، إذ بلغ النقطة السادسة في الصف الثاني وراء المتصدر الترجي التونسي برصيد 7 نقاط، فيما جمدت الهزيمة رصيد شبيبة القبائل في حدود ثلاث نقاط بالمركز الثالث.