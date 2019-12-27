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الرئيسية | رياضة | الرجاء يكرم وفادة "شبيبة القبائل" الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

الرجاء يكرم وفادة "شبيبة القبائل" الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

الرجاء يكرم وفادة "شبيبة القبائل" الجزائري في دوري أبطال إفريقيا
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج (صور: منير امحميدات)
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 21:58

حقق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، فوزا ثمينا بثنائية نظيفة على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في مباراة ثالث جولات المجموعة الرابعة من عصبة الأبطال الإفريقية.

وانطلقت مجريات المواجهة على وقع صراع تكتيكي وبدني قوي بين عناصر الفريقين، بقي في ظله اللعب منحصر في وسط الميدان، مع استحواذ نسبي على الكرة من جانب لاعبي الفريق البيضاوي، دون أن ينجحوا في ترجمته لخلق فرص التهديف طيلة دقائق النصف ساعة الأولى للنزال.

وغابت الحلول الهجومية أمام رفاق العميد محسن متولي، بشكل كلي رغم ضغطهم على نصف ملعب الفريق الجزائري في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، إذ ظهر لاعبي شبيبة القبائل بانتشار دفاعي محكم أجهض كل التحركات الهجومية للرجاء.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، تمكن المهاجم مالانغو من هز الشباك وإحراز هدف السبق للرجاء في حدود الدقيقة 51، ليفتح بذلك شهية التهديف عند رفاقه، حيث سجل سفيان رحيمي، الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق.

وتواصل المد الهجومي الرجاوي في الجولة الثانية، إذ كان أيوب ناناح، قريبا من تعزيز النتيجة بهدف ثالث في حدود الدقيقة 58، لولا تسرعه بعد تجاوز الحارس الجزائري، قبل أن يضيع مالانغو بغرابة كرة هجومية سانحة للتهديف أمام شباك فارغة.

وعزز الرجاء رصيده بثلاث نقاط مهمة، إذ بلغ النقطة السادسة في الصف الثاني وراء المتصدر الترجي التونسي برصيد 7 نقاط، فيما جمدت الهزيمة رصيد شبيبة القبائل في حدود ثلاث نقاط بالمركز الثالث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - ملوك المدرجات الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:03
المديع التونسي دكر الوداد 100مرة ونسي المقابلة هدا يدل على حقد التوانسة على الوداد لأنها كشفت فساد الكرة التونسية
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4
2 - حنين الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:04
مبروووك لرجاء الشعب رغم تحيز الحكم المصري للفريق الجزائري فقد اغرق فريقنا العزيز بالبطاقة الصفراء المجانية
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20
3 - remontada..malongo الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:04
الخضرا الغالية
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12
4 - مغربي في أوروبا الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:05
الشوط الأول مان متواضع لكن الشوط الثاني كان رائع ألف مبروك والمزيد من تألق إن شاء ث
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16
5 - متتبع الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:06
هنيئا للرجاء . الذي أعجبني الدفاع أصبح جيدا مند غياب بانون المغرور شافاه الله. خص غير مهاجم آخر الرجاء ستصبح احسن فريق بالمغرب.
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13
6 - الرجاء العالمي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:06
مايؤسفني ويحز في نفسي هو الانحياز الكامل واللامبرر للمعلقين ضد الأندية المغربية.. كمثال معلق هذه المقابلة تونسي عليه التزام الحياد . حتى تسجيل الهدفين عاد بدأ يرجع للصواب خاصة في كلامه عن الجمهور لأنه وببساطة بزز منه يهضر عليه.. كم مرة ردد عبارة " الزنيتي خايف " !!! فين آدي بان ليك خايف
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14
7 - مملة الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:06
فريق جزائري ضعيف جدا وجمهور رجاوي كأنه ناءم كالعادة لم يكن في المستوى من حيت التشجيع رغم الفوز .غدا ان شاء الله شاهدوا مهرجان الجمهور الاحمر اللدي يبدع داءما
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-33
8 - بيضاوي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:08
مستوى المباراة ضعيف فالقادم اصعب مع وجود فرق العصبة الافريقية صانداونز ومازيمبي الاهلي والوداد
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-17
9 - jalal الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:08
برافو رحيمي ... لاعب في المستوى أدى مباراة أكثر من رائعة ... ألف مبروك للرجاء
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16
10 - رجاء الشعب الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:09
مبروك لجميع مكونات الرجاء البيضاوي وجماهيره العريضة وهاردلك للشبيبة
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13
11 - جمال الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:09
مبروك لفريق الرجاء البيضاوي وشعب الخضراء
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6
12 - hamada الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:10
احسن فريق عالمي نحبك يا رجاء العالمي
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11
13 - أبومحمد هشام محمد الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:10
ويبقى النسر الأخضر يحلق عاليا في المحافل الدولية، جمهور عالمي بكل المقاييس جعل المعلق الشهير رؤوف يتوقف عن التعليق ليستمتع بأغنية في بلادي ظلموني ليستأنف تعليقه فيما بعد مرسلا مديحا رائعا يليق لجمهور رجاء الشعب محبوب كل المغاربة.
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6
14 - Rachid الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:11
كودادي مبروك على الرجاء الفوز.
هناك ملاحظة لكم:الرجاء فازت ولكن هناك نواقص في المبارة أبرزها التباطؤ في بناء العمليات والتسرع في صنع الفرص وعدم التركيز. شكرا هسبريس.
إن شاء ألله الفوز للوداد غدا
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14
15 - ودادي بيضاوي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:11
هنيئا لفريق الرجاء. انتصار مستحق.وبقليل من الحظ كانت النتيجة تكون أكبر.
تحية ودادية بيضاوية حرة.
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12
16 - مزابي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:12
مبارات لابأس بها الفريق الجزائري لعب أفضل من الرجاء اللدي تمكن من ترجمة محاولتين إلى هدفين .معلق الرياضية صب جام غضبه على حكم المباراة وترك التعليق جانبا .وبعد تسجيل الرجاء لم يعد يتكلم عنه.مبروك فوز الرجاء لاكن العصبة صعبة.
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-12
17 - مهاجر من شعب الرجاء الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:12
مبروك مبروك و1000مبروك والحمدو الله أن فريقنا العالمي دائما حاضرا ومتألقا وممتعا رياضيا وأخلاقيا وفنيا وجمهوريا،الله الله الله على حبك يا الخضرا مفيه هظرة شوكتي لحمي بالمسة والنغمة.
خوتنا حبابنا الجزائريين مرحبا بكم في وطننا الحبيب بدون نفاق أو زواق الشعب الأعز على قلوبنا رغمة عداء العسكر لنا بدون سبب.
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5
18 - إلياس حسني أكاديري الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:14
مبرووووووك فريق الرجاء ممثل المغرب ...وأتمنى عودة الحسنية إلى السكة الصحيحة وتحية سوسية ..وديما maroc ❤
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7
19 - واحد من الرعية الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:15
الرجاء بلاعبيه و جمهوره كان رائعا مع بعض اللوم على نناح ، يا نناح إنك تلعب مع الرجاء العالمي حاول أن تطور من قدراتك لتناسب هذا الفريق . المهزلة الكروية المضحكة المبكية وقعت في مباراة "الترشي" و فيتاكلوب و التي انتهت بالتعادل دون أهداف . كالعادة نجا الترشي من الهزيمة بمساعدة الحكم ، حيث هاجم كل لاعبي الفريق التونسي و جاءت مرتدة انفرد فيها لاعب فيتاكلوب بحارس الترشي في فرصة هدف لا تعوض ليفاجأ بالحكم يصفر معلنا نهاية المباراة و اللاعب لا يفصله عن المرمى سوى عشرة أمتار . مهزلة ما بعدها مهزلة . المهم مبروك للرجاء و جمهور الرجاء من محب لمولودية مراكش .
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4
20 - Hamidouvitsh الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:15
لحس الحظ ان الحكم أعطى الإمتياز الذي جاء منه الهدف والا لأكتملت المباراة بنفس الشكل التي بدأت عليه لأن الرجاء دخل وهو خائف من سيناريو الترجي وبعد الهدف رأينا اسلوب الرجاء المعتاد وكان بإمكان الفوز باربعة أهداف بتعادل الترجي أصبح كل شيء ممكن في هذه المجموعة.
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6
21 - must1900 الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:16
كمحب للوداد أتوجه بألف تحية لمدرب سلامي و طاقم تقني و لاعبيه و جماهيره
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6
22 - حسن الري___ش الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:18
الف مليون ترليون للرجاء,وهاردلك لشبيبة القبائل,هذا الفوز لا علاقة له بالمدرب السلامي !!! للاسف متى يفهم هذا المدرب ان المكان الذي يعطي فيه محسن متولي هو وسط الميدان,وان اللاعب نناح لاعب 30دقيقة فقط او شوط على العموم,تمريرات خاطئة بالجملة,وافظعها اخطاء دفاعية _لاعب مدافع يعود متوجها لمرماه بالكرة ويحاول ان يراوغ بكل غباء وبلادة..!!! مالانغو يجب تغييره من الدقيقة60لانه انهار بدنيا,يجب ضبط المدافعين وتحذيرهم من الاخطاء القاتلة;اجمل ما في المباراة هو العش الاخضر,فقد اثبت انه فعلا جمهور عالمي فريد ..........!بالتوفيق في المقابلات القادمة ان شاء الله.
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5
23 - عكاشة لخديم . الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:18
ابارك لفريقنا الرجاء البيضاوي هذا الانتصار المستحق واتمنى له المزيد من الانتصارات فيما تبقى له من المباريات - ’’ ا - الوليدة صفطي لعاقة راها الرجاء بقا هههه .
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3
24 - عمي لجسن الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:18
تحياتي لكل جمهور الرجاء.. راكوم عارفين
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3
25 - رجاوي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:20
فريق ممتاز بقيدة سي السلامي اللهم بارك
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3
26 - كبوور الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:53
مالونكو ناناح والوردي لا علاقة مع كرة القدم . اللاعب الذي لا يستطيع تسلم كرة والوقوف عليها كيف يتقاضى الملايين شهريا ؟
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3
27 - حمودة الافناوي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:54
جاب ليا الله بحال إلى الرجاء لاعبة ضد تطوان، طريقة لعب القبائل وكأنها لابالوما سبحان الله
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1
28 - خارج التغطية الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:54
قد يندم الرجاء على اهدار هدفين برعونة غير مقبولة امام مرمى فارغة.. ناناح و مالونغو و جبيرة اخطاء لا تغتفر..
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0
29 - benissnassen الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:56
Bravo au Raja de battre l equipe de jskabylie ça me rassure surtout ce genre de match
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0
30 - محلل منزلي . وجدة الجمعة 27 دجنبر 2019 - 22:58
اللاعبون الافارقة في فريق الرجاء لا يلاءمون لعب الرجاء ... الوردي احسن من نكوما و الحداد احسن منولكو ... السلامي احترم كثيرا فريق القبايل خاصة في الشوط الاول للاشارة الفرق الجزاءرية تعاني من ضعف اللياقة البدنية فهي لا تجيد اللعب في العشب الطبيعي فهي تلعب فقط في ملاعب الطارطون ...
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2
31 - اجديك الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:26
رجل المبارة بامتياز هو اللاعب سفيان رحيمي الدي يتطور وينضج مبارة تلو الأخرى؛ طريقته ونهجه يناسب بكتير اللعب الانجليزي؛ حبدا لو يحترف في هدا الدوري الممتاز لأنه سيعطيه فرصة سانحة للتالق اكتر؛ اتمني حظ سعيد في باقي المقابلات؛ خصوصا العودة في الجزاير والتي اعتبرها مبارة فاصلة بين الفريقين للمضي قدما في هاته المنافسة والتأهل الي الدور التمانية....
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5
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