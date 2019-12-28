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الرئيسية | رياضة | تفاصيل عملية نصب على مصطفى حجي بفرنسا

تفاصيل عملية نصب على مصطفى حجي بفرنسا

تفاصيل عملية نصب على مصطفى حجي بفرنسا
هسبورت - حمزة اشتيوي
السبت 28 دجنبر 2019 - 11:31

أوضحت تقارير إعلامية فرنسية، تفاصيل عملية النصب التي تعرض لها الدولي المغربي مصطفى حجي، مساعد مدرب المنتخب الوطني الأول، الصيف الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحسب صحيفة " ليكيب" الفرنسية، فإن حجي وزوجته تعرضا لعملية نصب خطيرة من طرف عصابة متخصصة، حيث أوهم أحد أفراد العصابة حجي وزوجته بأنه يرغب في شراء بعض المجوهرات منهما، قبل أن يقوم بالنصب عليهما.

وتابعت الصحيفة: "تفاصيل القصة تعود إلى شهر غشت المنصرم، بعدما اقترح أحد الوسطاء على حجي وزوجته أحد الأشخاص الذي يرغب في شراء منهما بعض المجوهرات وساعات ثمينة تُقدر قيمتها بـ80 "ألف أورو"، أي ما يُعادل 85 مليون سنتيم، حيث حدد معهما موعدا للقاء بأحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس".

وأضاف المصدر ذاته، أن "المتهم" التقى بحجي وزوجته بباريس وسلمهما صندوقا به أوراق نقدية مزورة وأخذ منهما المجوهرات قبل أن يلوذ بالفرار، ما دفع نجم الكرة المغربية السابق إلى تقديم شكاية في النازلة.

ووفق المصدر ذاته فإن الشرطة الفرنسية أوقفت المتورطين في عملية النصب على حجي وزوجته الثلاثاء الماضي، بعد تحقيقات مُعمقة دامت لأكثر من أربعة أشهر

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - GALA السبت 28 دجنبر 2019 - 11:40
أولاد الحرام يتقنون لعبة النصب والاحتيال. لا ضمير ولا خشية الله ولا أخلاق. نطالب بأقصى العقوبات ضد هؤلاء النصابين
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2 - مواطن في بلاد العجائب السبت 28 دجنبر 2019 - 11:54
بغض النظر عن عملية النصب. أشنو هي 85مليون سنتيم إذا علمنا ان المدرب الوطني مثلا يتقاضى 80مليون في الشهر. فقط لاغير!
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