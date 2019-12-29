المغرب الفاسي يستضيف الكوكب في ملعب مكناس

أوعنا بلعيد

تتجه الأنظار صوب الملعب الشرفي بمكناس، اليوم الأحد، الذي سيحتضن مباراة القمة بين المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم وضيفه الكوكب المراكشي، برسم الجولة الرابعة عشرة من الدوري المغربي الاحترافي بالقسم الثاني.

ويدخل الفريقان معا المباراة وعينهما على تحقيق نتيجة إيجابية وتحسين وضعيتهما في جدول الترتيب، إذ يريد "الماص"، صاحب 19 نقطة، مطاردة الراسينغ البيضاوي المحتل للمركز الأول بأربع وعشرين نقطة، بالإضافة إلى فريق الشباب الرياضي السالمي صاحب المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن النمور الصفر، بينما يرغب الكوكب في تحقيق الفوز بعد احتلاله المركز الثالث عشر برصيد خمس عشرة نقطة.

واختار منير الجعواني، مدرب المغرب الفاسي، قائمة مكونة من 20 لاعبا ستخوض مباراة القمة أمام فارس النخيل، وهي المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين، إذ سيسعى خلالها كل فريق إلى تحقيق الفوز والظفر بالنقاط كاملة بغية إسعاد أنصاره والمضي قدما نحو تحقيق أبرز أهداف الموسم، والممثل في حجز تذكرة الصعود إلى القسم الممتاز.

واستعان مدرب النمور الصفر بخدمات كل من أمين البورقادي وابراهمي في حراسة المرمى، واودغيري وشكري والولجي وندياي واليوسفي والولادي ومرموق بالخط الخلفي، وعصام الراقي وعبد العظيم خضروف والجناتي والوالي العلمي في خط المنتصف، فيما شهد الخط الهجومي استدعاء كل من أوكنا وغوربي وحلحول وأمعيش وراميلي والوكيلي والخضر.

وسيستقبل النمور الصفر فريق الكوكب المراكشي بمدينة مكناس، جراء الإصلاحات الجارية بالمركب الرياضي بفاس، وهو ما يتعلق كذلك بملعب الحسن الثاني الذي يحتاج بعض الروتوشات النهائية قبل استغلاله من قبل فريقي "الماص" و"الواف".

ونجح مسؤولو "الماص" في الحصول على موافقة السلطات المحلية لمدينة مكناس على إجراء مباراة الجولة 14 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية في قسمها الثاني أمام الكوكب المراكشي بحضور الجمهور، في حدود 4000 مشجع.

وعينت الجامعة الملكية المغربية الحكم سمير الكزاز لإدارة هذه القمة النارية المرتقبة، وسيساعده في مهمته كل من هشام آيت عبو، أمين آيت لعريسي، من عصبة الغرب، وعدنان نافع من عصبة الوسط الشمالي.

ويدخل ممثل الكرة الفاسية غمار هذه المباراة وعينه على تحقيق الفوز الخامس منذ بداية الموسم الحالي مقابل سبعة تعادلات وهزيمتين؛ بينما يخوض الكوكب مجريات هذا اللقاء ورغبته ممثلة في الظفر بالنقاط كاملة والوصول إلى الانتصار الرابع مقابل ستة تعادلات وأربع هزائم.