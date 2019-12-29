أياكس يفتح الباب على مصراعيه أمام رحيل زياش

أوعنا بلعيد

كشفت إدارة أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم رغبتها في مساعدة الدولي المغربي حكيم زياش على إتمام خطوة انتقاله إلى أي فريق يرغب في حمل قميصه، انطلاقا من المركاتو الشتوي الحالي.

وتحدث مارك أوفرماس، في تصريح صحافي، عن مستقبل النجم المغربي قائلا: "كنت أظن أن حكيم زياش بلغ أوج تألقه مع الفريق، ولكن في كل موسم يستمر في العطاء وتقديم مجهود مضاعف ويخطو خطوة أخرى نحو الأمام. كنت أتحدث إليه في بعض الأحيان وأخبره بأن باستطاعته أن يصبح سيد أياكس، إذن لم عليه المغادرة؟".

وأضاف أوفرماس: "اللاعب يبلغ من العمر 26 سنة، وهو في أوج تألقه مع الفريق .. نحن كإدارة إن كان يرغب في الانتقال وتحقيق خطوة جديدة في حياته المهنية فإننا على أتم الاستعداد لمساعدته على تحقيق ما يصبو إليه".

أوفرماس، بتصريحه الجديد، فتح الباب على مصراعيه أمام الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات "المايسترو المغربي"، ليعطي بذلك الضوء الأخضر لوكيل أعمال اللاعب بغية دراسة العروض الجدية التي ستطرح على طاولة المفاوضات.

ويقترب صانع ألعاب "أسود الأطلس" من خوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن الملاعب الهولندية، بعد ثلاثة مواسم ونصف قضاها بقميص العملاق الهولندي، حقق خلالها نجاحا على المستوى المهني والشخصي وقدم فيها مستويات لافتة.

وارتبط مستقبل اللاعب بالعديد من الأندية، كان آخرها فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى أندية عديدة من الدوري الإسباني والإيطالي؛ ويجهل إلى الآن مكان وجهته المقبلة.