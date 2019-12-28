ثلاثية تضع حمد الله في صدارة "هدافي السعودية"

أوعنا بلعيد

ارتقى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى صدارة ترتيب الهدافين في الدوري السعودي الممتاز ببلوغ هدفه العاشر منذ بداية الموسم الحالي، وذلك بعد قيادة ناديه النصر إلى تحقيق فوز مثير بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على حساب مضيفه الفيحاء.

وسجل الهداف عبد الرزاق حمد الله ثلاثة أهداف (هاتريك)، ليقلب بذلك تأخر فريقه في النتيجة بهدف إلى فوز بأربعة أهداف، خلال المواجهة التي جرت على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الأسبوع الـ 13 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وعاد المهاجم السابق لفريق أولمبيك أسفي ليسجل "الهاتريك" الثاني على التوالي بعدما قاد النصر يوم الثلاثاء الماضي إلى التأهل إلى دور ربع كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه على مضيفه ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين، في دور الثمن من البطولة.

وارتدى حمد الله ثوب التألق وتقمص دور البطولة بعدما أنقذ فريقه من الهزيمة أمام الفيحاء الذي كان سباقا إلى التهديف عند الدقيقة 11 عن طريق اللاعب روني فرنانديز، وبقيت النتيجة على حالها إلى حدود الدقيقة 73، التي عرفت تعديل حمد الله للنتيجة من ركلة جزاء، بينما سجل سلطان عبدالله الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 81.

ونجح المهاجم المغربي في تسجيل الهدف الثالث للنصر بعد مراوغة أحمد موسى لدفاع الفيحاء، قبل أن يحرز حمد الله هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز النصر 4-1.

وشهد المباراة طرد 3 لاعبين، وهم ثنائي الفيحاء صامويل أوسو في الدقيقة 43 وأدميلسون دياز باروس في الدقيقة 70، بالإضافة إلى براد جونز، لاعب النصر، في الدقيقة 64.

وعقب هذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في صدارة البطولة، بينما تجمد رصيد الفيحاء في 16 نقطة في المركز التاسع.