24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0818:3019:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. النفايات تغزو أحياء بالبيضاء .. والشركات تتقاعس في جلب العتاد (5.00)

  2. دكتور في العلوم السياسة يقود الحكومة الجزائرية (5.00)

  3. ثلاثية تضع حمد الله في صدارة "هدافي السعودية" (5.00)

  4. دينامية توقد إبداعات معهد الفنون الجميلة بتطوان (5.00)

  5. مقترح قانون يروم ملاءمة الممارسة البنكية في المغرب مع أوروبا (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | ثلاثية تضع حمد الله في صدارة "هدافي السعودية"

ثلاثية تضع حمد الله في صدارة "هدافي السعودية"

ثلاثية تضع حمد الله في صدارة "هدافي السعودية"
أوعنا بلعيد
السبت 28 دجنبر 2019 - 20:05

ارتقى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى صدارة ترتيب الهدافين في الدوري السعودي الممتاز ببلوغ هدفه العاشر منذ بداية الموسم الحالي، وذلك بعد قيادة ناديه النصر إلى تحقيق فوز مثير بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على حساب مضيفه الفيحاء.

وسجل الهداف عبد الرزاق حمد الله ثلاثة أهداف (هاتريك)، ليقلب بذلك تأخر فريقه في النتيجة بهدف إلى فوز بأربعة أهداف، خلال المواجهة التي جرت على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الأسبوع الـ 13 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وعاد المهاجم السابق لفريق أولمبيك أسفي ليسجل "الهاتريك" الثاني على التوالي بعدما قاد النصر يوم الثلاثاء الماضي إلى التأهل إلى دور ربع كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه على مضيفه ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين، في دور الثمن من البطولة.

وارتدى حمد الله ثوب التألق وتقمص دور البطولة بعدما أنقذ فريقه من الهزيمة أمام الفيحاء الذي كان سباقا إلى التهديف عند الدقيقة 11 عن طريق اللاعب روني فرنانديز، وبقيت النتيجة على حالها إلى حدود الدقيقة 73، التي عرفت تعديل حمد الله للنتيجة من ركلة جزاء، بينما سجل سلطان عبدالله الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 81.

ونجح المهاجم المغربي في تسجيل الهدف الثالث للنصر بعد مراوغة أحمد موسى لدفاع الفيحاء، قبل أن يحرز حمد الله هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز النصر 4-1.

وشهد المباراة طرد 3 لاعبين، وهم ثنائي الفيحاء صامويل أوسو في الدقيقة 43 وأدميلسون دياز باروس في الدقيقة 70، بالإضافة إلى براد جونز، لاعب النصر، في الدقيقة 64.

وعقب هذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في صدارة البطولة، بينما تجمد رصيد الفيحاء في 16 نقطة في المركز التاسع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رجاوي السبت 28 دجنبر 2019 - 20:18
أعتقد أنه لم تعد تهمنا أخبار هدا اللاعب الدي أدار ظهره للمنتخب نتيجة عدم استدعاءه وتجاهله لكونه يمارس في دوري ضعيف.حتى لو سجل أربعين هدف هناك فسيظل متواضعا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
2 - ياسين99 السبت 28 دجنبر 2019 - 20:27
وهداف العالم سنة 2019 ب 59 هدفا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.