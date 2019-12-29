حكيمي أفضل ظهير أيمن في ذهاب الدوري الألماني

أوعنا بلعيد

قطف الدولي المغربي أشرف حكيمي ثمار جهده وتألقه بقميص ناديه بوروسيا دورتموند، واختير أفضل ظهير أيمن في ذهاب الدوري الألماني الممتاز؛ وذلك عقب عروضه اللافتة على أرضية الملاعب ضمن البوندسليغا.

واختار مؤشر "هو سكوريد" العالمي، المتخصص في إحصائيات كرة القدم، المدافع المغربي الذي يشغل عدة مراكز ضمن خطط السويسري لوسيان فافر، ضمن التشكيلة المثالية عن شطر الذهاب ضمن الدوري الألماني الممتاز، بعدما حصل على تقييم 7.33 نقطة، مكافأة له على تألقه اللافت منذ بداية الموسم الجديد.

وخاض المدافع المغربي الشاب 17 مباراة في الدوري الألماني، ساهم خلالها في ثمانية أهداف بعدما سجل هدفين ومنح ست تمريرات حاسمة لبقية رفاقه، كما حصل على ثلاث بطاقات صفراء وبلغ مجموع الدقائق التي لعبها إلى الآن 1350 دقيقة في نصف الموسم ضمن البوندسليغا فقط.

وصنف اللاعب سالف الذكر كأسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني منذ أن دخلت تقنية قياس السرعة الخاصة باللاعبين حيز التنفيذ، ليدخل الجوكر المغربي تاريخ البوندسليغا من أوسع أبوابه.

وجاء اختيار حكيمي كأسرع لاعب بعدما حطم الرقم القياسي للدوري، إذ بلغت سرعته 36.2 كيلومترا في الساعة، ليكون بذلك أول لاعب يتجاوز عتبة 36 كيلومترا في الساعة في تاريخ "البوندسليغا".

ويشيد متتبعون بمستوى أشرف حكيمي والإمكانات التي يتوفر عليها والعروض التي بات يقدمها مباراة بعد أخرى، ما دفع إدارة فريقه ريال مدريد إلى الإفصاح عن رغبتها في استعادة خدماته، بينما يريد المكتب المسير لبوروسيا دورتموند شراء عقده بشكل نهائي؛ دون الحديث عن أندية أخرى تمني النفس بضمه إلى صفوفها، ومن بينها يوفنتوس الإيطالي.