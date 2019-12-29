24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0918:3119:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تقرير رسمي يقترح تجديد "النسيج المقاولاتي" بتعبئة 50 مليار درهم (5.00)

  2. دكتور في العلوم السياسية يقود الحكومة الجزائرية (5.00)

  3. ثلاثية تضع حمد الله في صدارة "هدافي السعودية" (5.00)

  4. بدون عنوان: تجنيد مغربيات (5.00)

  5. دينامية توقد إبداعات معهد الفنون الجميلة بتطوان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | إيقاف الحكم التيازي .. معطيات مثيرة تلفّ القضية

إيقاف الحكم التيازي .. معطيات مثيرة تلفّ القضية

إيقاف الحكم التيازي .. معطيات مثيرة تلفّ القضية
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 29 دجنبر 2019 - 07:45

تعيش أجهزة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، منذ مطلع الأسبوع، على وقع تشنج وارتباك كبيرين بسبب مخلفات القرار "الانفرادي" الذي تم اتخاذه في حق الحكم الدولي هشام التيازي، والقاضي بوضع حد لممارسته التحكيمية.

وتوصلت "هسبورت"، من مصدر تحكيمي موثوق، بمعطيات دقيقة تفيد بأن إيقاف هشام التيازي تقرر عبر مكالمة هاتفية مثيرة في وقت مبكر من صباح الإثنين الماضي، أملت القرار على مسؤول داخل جهاز التحكيم التابع للجامعة، دون أن يكون أي دخل لباقي الأعضاء في اتخاذه، أو حتى علمهم به قبل نشر البلاغ.

وأكد مصدر الصحيفة أن مديرية التحكيم داخل الجامعة تواصلت عبر الهاتف مع هشام التيازي بعد المباراة، ولم يتجاوز حديثهما التطرق لأمور تقنية صرفة ومناقشة الحالات التحكيمية للنزال، دون أي تلميح لوجود أمر خارج عن نطاق التسعين دقيقة.

وكشف المصدر ذاته مضمون التقرير الذي وضعه فوق طاولة الجامعة مصطفى ليدر، مراقب حكام مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد، إذ أكد أنه لا يحمل أي إشارة أو ملاحظة يمكنها أن تدين الحكم هشام التيازي، كما لم يتضمن نهائيا إشارة إلى الضعف البين الذي جاء في نص القرار، بقدر ما تضمن جوانب تقنية صرفة والحالات التحكيمية التي عرفها النزال.

وأفاد مصدر الصحيفة بأن مراقب الحكم اختلف مع هشام التيازي في قرارين فقط لم يتمكن من الجزم فيهما إلا بعد العودة لمشاهدة اللقطات التلفزية، كاشفا أن التقرير الذي أكد بلاغ الجامعة الاعتماد عليه في إيقاف التيازي منح تنقيط مستحسن للحكم، وحدده في 7/10، ما يطرح علامات استفهام عديدة حول مستندات قرار الجامعة.

واعتذر مصطفى ليدر، مراقب الحكم في النزال المذكور، عن التعليق على الموضوع في اتصال هاتفي مع "هسبورت"، مكتفيا بقول: "مزال ماقدرتش نهضم هاد القرار"، وهي عبارة تحمل تلميحات ودلالات واضحة.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.