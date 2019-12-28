24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0918:3119:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تقرير رسمي يقترح تجديد "النسيج المقاولاتي" بتعبئة 50 مليار درهم (5.00)

  2. النفايات تغزو أحياء بالبيضاء .. والشركات تتقاعس في جلب العتاد (5.00)

  3. دكتور في العلوم السياسية يقود الحكومة الجزائرية (5.00)

  4. ثلاثية تضع حمد الله في صدارة "هدافي السعودية" (5.00)

  5. دينامية توقد إبداعات معهد الفنون الجميلة بتطوان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الجزائري عمراني يخلف الزاكي في الدفاع الجديدي

الجزائري عمراني يخلف الزاكي في الدفاع الجديدي

الجزائري عمراني يخلف الزاكي في الدفاع الجديدي
هسبورت - حمزة اشتيوي*
السبت 28 دجنبر 2019 - 23:05

تعاقد فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، مع المدرب الجزائري عبد القادر عمراني، لقيادة الفريق الدكالي خلال المرحلة المقبلة خلفا للإطار الوطني بادو الزاكي، الذي فسخ عقده مع الفريق بالتراضي، للالتحاق بالإدارة التقنية الوطنية.

وقال عبد اللطيف مقتريض، رئيس الفريق الدكالي، في تصريح خص به "هسبورت"، إن "عبد القادر عمراني هو الربان الجديد للفريق، وقد اتفقنا معه على كل شيء، وسيتم توقيع العقد هذه الليلة".

وسبق للمدرب عمراني أن قاد مجموعة من الفرق الجزائرية كاتحاد الجزائر واتحاد البليدة وجمعية الشلف واتحاد الساورة ووداد تلمسان ومولودية بجاية ووفاق سطيف والنادي القسطنطيني. كما استفاد من تجربة قصيرة بالدوري السعودي رفقة فريق الرائد. وكان آخر فريق أشرف عليه هو شباب بلوزداد الجزائري.

يشار إلى أن الدفاع الحسني الجديدي يحتل الرتبة السادسة في سبورة ترتيب الدوري الاحترافي برصيد 16 نقطة.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - mazhari mohamed السبت 28 دجنبر 2019 - 23:20
qu'est ce qu'il va donner ce abdelkader au dhj rien parcequ'il n'a pas demande beaucoup d'argent c'est pourquoi il a ete nomme entraineur
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - الدفاع يستاهل أحسن السبت 28 دجنبر 2019 - 23:21
كان بالامكان افضل مما كان ... مكانة الفريق وامكانات الجديدة وتطلعات المدينة تبقى أكبر بكثير من هذا المدرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.