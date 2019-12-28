الجزائري عمراني يخلف الزاكي في الدفاع الجديدي

هسبورت - حمزة اشتيوي*

تعاقد فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، مع المدرب الجزائري عبد القادر عمراني، لقيادة الفريق الدكالي خلال المرحلة المقبلة خلفا للإطار الوطني بادو الزاكي، الذي فسخ عقده مع الفريق بالتراضي، للالتحاق بالإدارة التقنية الوطنية.

وقال عبد اللطيف مقتريض، رئيس الفريق الدكالي، في تصريح خص به "هسبورت"، إن "عبد القادر عمراني هو الربان الجديد للفريق، وقد اتفقنا معه على كل شيء، وسيتم توقيع العقد هذه الليلة".

وسبق للمدرب عمراني أن قاد مجموعة من الفرق الجزائرية كاتحاد الجزائر واتحاد البليدة وجمعية الشلف واتحاد الساورة ووداد تلمسان ومولودية بجاية ووفاق سطيف والنادي القسطنطيني. كما استفاد من تجربة قصيرة بالدوري السعودي رفقة فريق الرائد. وكان آخر فريق أشرف عليه هو شباب بلوزداد الجزائري.

يشار إلى أن الدفاع الحسني الجديدي يحتل الرتبة السادسة في سبورة ترتيب الدوري الاحترافي برصيد 16 نقطة.

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