فريق إنجليزي ينسحب بعد قبول 8 أهداف في شوط

هسبريس - رويترز

كان فريق أبينجدون يونايتد، المنتمي للدرجات الأدنى في الدوري الانجليزي لكرة القدم، في طريقه لتحقيق رقم قياسي بعد أن تقدم بثمانية أهداف نظيفة على غريمه أبينجدون تاون في الشوط الأول، أمس السبت، لكنه اكتشف أن الفريق المنافس غادر بين الشوطين ليزداد موقفه حرجا.

ويلعب الفريقان في دوري الدرجة العاشرة في انجلترا،، وينافس يونايتد على الصعود باحتلاله المركز الثاني بينما يقبع تاون في قاع الجدول.

وتقدم يونايتد 4-0 بعد ربع ساعة، ثم أضاف أربعة أهداف أخرى قبل انتهاء الشوط الأول، بينما رفض لاعبو تاون دخول الأرضية بعد الاستراحة.

وترك لاعبو تاون ملابسهم في غرفة التبديل وغادروا الملعب دون تبرير.

وقال جون بلاكمور، مسؤول يونايتد، ضمن تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية: "خلال 30 عاما في كرة القدم لم يسبق لي مشاهدة ما حدث".

وأضاف: "المباراة انطلقت على ما يرام ولم تكن هناك أي إساءة للمنافس، لكننا تقدمنا 8-0 في الشوط الأول؛ ثم رفض مدرب ولاعبو الفريق الآخر خوض الشوط الثاني".

وقال برايان كيرك رئيس تاون إنه "في قمة الإحباط" لسماع هذه الواقعة. وتابع: "بعد كل المشاكل في العام الماضي كنا نأمل في تغيير الوضع وتوفير الاستقرار بالنادي" الذي تضرر من مشاكل مالية.

وأصدر النادي المهزوم بيانا، اليوم الأحد، يعتذر فيه عن عدم إكمال المباراة. وقال تاون: "نشعر بأسف شديد. نعتذر لكل من كان يتطلع لمشاهدة مباراة من 90 دقيقة ونتفق في مجلس الإدارة على أن هذا الموقف محرج ولا ينتمي للروح الرياضية".