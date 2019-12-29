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كُتّاب وآراء
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الحسنية تتعادل مع سان بيدرو في كأس الكنفدرالية
الأحد 29 دجنبر 2019 - 16:05
تعادل نادي حسنية أكادير مع مضيفه سان بيدرو الإيفواري، اليوم الأحد خارج الميدان، بهدف لمثله ضمن مجريات ثالث جولات المجموعة الرابعة بـ"كأس الكاف".
وكان الفريق المغربي قد أنهى الجولة الأولى متقدما بهدف، وقعه يوسف الفحلي في الدقيقة 37، قبل أن يتمكن الإيفواريون من معادلة الكفة خلال أطوار الجولة الثانية.
رغم التعادل؛ تبقى الحسنية متصدرة لمجموعتها في كأس الكنفدرالية الإفريقية بـ7 نقاط، ومن المبرمج أن تعاود مواجهة سان بيدرو يوم 12 يناير 2020 في أكادير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - ياسين 99 الأحد 29 دجنبر 2019 - 16:25
نقطة ثمينة خارج الديار...لكن أعاتب امحمد فاخر لأنه غامر ودفع بثلاث لاعبين مصابين ثم استبدلوا كلهم في أقل من 25 دقيقة بسبب تفاقم الإصابة فسلامة اللاعبين أهم من مشاركتهم...
2 - امازيغ سوسي الأحد 29 دجنبر 2019 - 16:26
الفريق الايفواري له 15 سنة ممارسة فقط . ورغم دلك خلق متاعب للحسنية . الحسنية فريق فقد الكثير من مقوماته مع فاخر . ومقابلة اسفي المقبلة ستعطي الدليل على صحة ماقلته .
3 - فاخر فاته القطار الأحد 29 دجنبر 2019 - 16:34
الخصم كان في المتناول لكن الحسنية أضاعت ثلاث نقاط نتيجة ضعف فاخر في تدبير أطوار المبارة...
4 - متتبع الأحد 29 دجنبر 2019 - 16:40
هذا الموسم ستحسم الأمور!! سأكون وداديا أو رجاويا أو بركانيا أو أكاديريا!! مسيرة موفقة بإذن الله
5 - خبير الأحد 29 دجنبر 2019 - 16:41
بالتوفيق لحسن اكادير احسن فريق في منطقة البحر المتوسط و شكرن
6 - Jab qui rit الأحد 29 دجنبر 2019 - 16:42
البركاوي لوحده آضاع هدفان محققان كان مفروض ان تقتل المقابلة قبل تسجيل التعادل وهدف ثالت بعد التعادل.
وكثرة الاعطاب ليس مبرر لنجاعة المهاجمين الاكاديريين امام خصم ايفواري ضعيف في الشوط الاول الا انه اخذ الثقة في الشوط التاني وبدٱ يناور حتى تسنت له فرسة التهديف وضيع العلامة الكاملة على محمد فخير.
وكثرة الاعطاب ليس مبرر لنجاعة المهاجمين الاكاديريين امام خصم ايفواري ضعيف في الشوط الاول الا انه اخذ الثقة في الشوط التاني وبدٱ يناور حتى تسنت له فرسة التهديف وضيع العلامة الكاملة على محمد فخير.
7 - Zakaria Ichelfan الأحد 29 دجنبر 2019 - 16:55
الاعبين كانوا ف المستوى لولا لعنة الإصابات لانتصر الفريق السوسي لكن نقطة افضل من لاشيء
#ديما_حسنية
#ديما_حسنية
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