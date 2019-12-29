الحسنية تتعادل مع سان بيدرو في كأس الكنفدرالية

هسبريس من أكادير

تعادل نادي حسنية أكادير مع مضيفه سان بيدرو الإيفواري، اليوم الأحد خارج الميدان، بهدف لمثله ضمن مجريات ثالث جولات المجموعة الرابعة بـ"كأس الكاف".

وكان الفريق المغربي قد أنهى الجولة الأولى متقدما بهدف، وقعه يوسف الفحلي في الدقيقة 37، قبل أن يتمكن الإيفواريون من معادلة الكفة خلال أطوار الجولة الثانية.

رغم التعادل؛ تبقى الحسنية متصدرة لمجموعتها في كأس الكنفدرالية الإفريقية بـ7 نقاط، ومن المبرمج أن تعاود مواجهة سان بيدرو يوم 12 يناير 2020 في أكادير.