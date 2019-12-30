عملية جراحية تهدد بانتهاء "مبكر" لموسم باباتوندي

هسبورت - آمال لكعيدا*

لا تكاد مكونات الوداد الرياضي تستوعب فقدانها خدمات واحد من لاعبيها لفترة طويلة، حتى تتلقى خبر إصابة لاعب آخر وبدرجة خطورة أكبر، تصل حد الاضطرار للتدخل الجراحي؛ وهو ما توصل إليه الطاقم الطبي للنادي بخصوص حالة ميشيل باباتوندي، المرتقب أن يجري عملية جراحية على مستوى الركبة، في السابع من يناير المقبل.

وأكد مصدر عليم لـ"هسبورت" أن إصابة باباتوندي امتدت إلى أربطة ركبته، حيث سيضطر لإجراء عملية جراحية يوم 7 يناير المقبل، مشابهة لتلك التي خضع إليها زميله في الفريق، أشرف داري، الثلاثاء الماضي.

وبات موسم باباتوندي مهددا بالانتهاء مبكرا، بعد إجراء العملية؛ الأمر الذي قد يعجل أيضا بانتهاء مغامرته مع الوداد الرياضي، بعد موسم ونصف الموسم، لم يقدم فيها اللاعب النيجيري الكثير، قياسا بما قدمه في وقت سابق مع الرجاء الرياضي.

وأوضح المصدر نفسه أن اللاعب كان يشعر بآلام منذ فترة على مستوى الركبة، قبل أن تتطور خلال لقاء الديربي وتتفاقم في لقاء الكلاسيكو، علما أن اللاعب أصيب خلال تجربته في قطر على مستوى أربطة الركبة وقام بعمليات تأهيل وترويض لفترة طويلة دون إجراء عملية جراحية، قبل الانضمام إلى الوداد.

وباتت عيادة الوداد الرياضي ممتلئة باللاعبين الأساسيين والمؤثرين داخل المجموعة بداية بصلاح الدين السعيدي الذي أجرى عملية في قطر، ثم أشرف داري الذي خضع لتدخل جراحي هو الآخر قبل أيام، فضلا عن المدافع شيخ كومارا الغائب منذ مدة عن تشكيلة الفريق، وإسماعيل الحداد الذي ما زال يعاني هو الآخر من آثار إصابة قديمة تؤثر على ظهوره مع الوداد.

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