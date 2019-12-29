فريق الجيش الملكي يعود من خريبكة بثلاث نقط

صالح الخزاعي من خريبكة

استقبل فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، اليوم بملعب الفوسفاط، فريق الجيش الملكي، برسم الدورة الـ11 من البطولة الوطنية للمحترفين، وانتهت بفوز الضيوف على أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

وجاءت نتيجة المباراة بعد شوط أول تميز بتكافؤ في المحاولات الفاشلة من جانب الطرفين، في غياب تام للمسة الأخيرة الكفيلة بإسكان الكرة بإحدى المرميين.

ولم يختلف الشوط عن سابقه، حيث توالت المحاولات والهجمات المضادة إلى غاية الدقيقة الـ66 التي استطاع فيها اللاعب جوزيف كيد كنادو تسجيل الهدف الأول والوحيد لفريق الجيش الملكي.

يشار إلى أن المدرج المخصص لمشجعي أولمبيك خريبكة عرف غياب فصيل غرين غوست، تضامنا مع المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مدينة خريبكة مباشرة بعد نهاية المباراة التي جمعت فريق "الفوسفاط" بفريق الوداد البيضاوي.

ورددت جماهير الجيش الملكي، التي فاق عددها 1500 مشجع، شعارات تضامنية مع فصيل غرين غوست؛ من قبيل "حرية حرية للجماهير الخريبكية"، قبل أن يرفعوا شعارات احتجاجية حول أوضاعهم بالمرفق الرياضي، حيث امتلأت المدرجات المخصصة للضيوف عن آخرها؛ وهو ما دفع الجماهير إلى استغلال أسطح بعض مرافق الملعب لمتابعة أطوار المباراة.

ومن بين الشعارات التي رددها الضيوف: "حلو البيبان.. حلو البيبان"، و"إيلا درنا الشغب البوليس هو السبب"، و"زيدونا بلاصة.. زيدونا بلاصة"، في إشارة إلى أن المدرج الذي خصص لهم غير كاف لاستقبالهم.

يشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمدرج المخصص للضيوف تبلغ حوالي 1000 مقعد، في الوقت الذي أوضح فيه عضو بالمكتب المسير لنادي أولمبيك خريبكة أن مجموع التذاكر التي منحت للضيوف بلغت 1500 تذكرة.

وعن أسباب الفارق المذكور، أوضح المتحدث ذاته أن النادي خصص 500 تذكرة لجمهور الجيش الملكي، قبل أن يطالَب، في اجتماع استثنائي، بإضافة 400 تذكرة أخرى؛ غير أنه تبّينت، قبيل بداية المباراة، ضرورة توفير 600 تذكرة إضافية لتمكين الضيوف من ولوج المدرجات ومتابعة المباراة.