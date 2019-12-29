سريع وادي زم يدك شباك يوسفية برشيد برباعية

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حقق فريق سريع وادي زم لكرة القدم، فوزا عريضا برباعية نظيفة على حساب مضيفه يوسفية برشيد، في مباراة الجولة 11 من منافسات الدوري الاحترافي التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد.

وتناوب على تسجيل أهداف سريع وادي زم كل من سيف الدين بوحرة في مناسبتين ( الدقيقة 28 و42) وابراهيم البحراوي، في الدقيقة 41 وديارا عبدولاي في الدقيقة 88.

ورفع سريع وادي زم رصيده في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز للنقطة 14 في الصف السابع، فيما جمدت الهزيمة رصيد يوسفية برشيد في 8 نقاط بالمركز 15.

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