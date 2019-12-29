نهضة بركان يتغلب بثلاثية على "موتيما الكونغولي"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

تغلب فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، بثلاثية نظيفة على حساب ضيفه موتيما بيمبي الكونغولي، في ثالث جولات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبدأ الفريق المغربي مجريات اللعب بضغط هجومي مبكر على معترك الفريق الكونغولي، إذ اتيحت لرفاق العميد محمد عزيز، سلسلة من الكرات الهجومية السانحة للتهديف في الربع ساعة الأولى للنزال، غير أنهم لم يحسنوا التعامل معها بالشكل المطلوب.

المد الهجومي للنهضة البركانية تواصل طيلة باقي دقائق الجولة الأولى، من خلال خلق العديد من محاولات التهديف، استثمر المهاجم الان طراوري، إحداها في حدود الدقيقة 30 ليفتتح النتيجة بهدف أول أعطى ثقة إضافية لرفاقه في باقي الأطوار.

وتراجع الأداء الهجومي للفريق المغربي نسبيا في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يستفيق على وقع هجمة منسقة وجملة تكتيكية في حدود الدقيقة 41، أنهاها زيد كروش، في شباك موتيما بيمبي محرزا الهدف الثاني في النزال.

وتراجع مردود الفريق البركاني خلال مجريات الجولة الثانية، قبل أن يعزز حمدي العشير الغلة التهديفية بإحراز الهدف الثالث في حدود الدقيقة 67، ليخوضون باقي الأطوار بنسق وإيقاع منخفظ تحسبا لقادم المواجهات.

وظلت أطوار اللعب مقتصرة على وسط الميدان خلال مجمل فترات الربع ساعة الأخيرة من المواجهة، فيما ناب القائم عن الحارس زهير العروبي في الدقائق الأخيرة في أبرز فرصة للفريق الكونغولي، لتنتهي تفاصيلها بثلاثية نظيفة للفريق البركاني.

وعزز نهضة بركان رصيده في سبورة ترتيب المجموعة الثانية، إذ بات في رصيده 7 نقاط، فيما جمدت الهزيمة رصيد فريق موتيما بيمبي في حدود 4 نقاط.

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