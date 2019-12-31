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كُتّاب وآراء
أعضاء فريق برشلونة يريدون انضمام كيليان مبابي
يرغب أعضاء نادي برشلونة في انضمام الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، للفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل أكثر من أي مهاجم آخر.
وبحسب استطلاع للرأي بين أعضاء النادي، أعدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية ، فإن 48.66% يريدون مبابي، المطلوب بشدة في ريال مدريد، يليه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بنسبة 15.66% .
وذهب المركز الثالث، بنسبة 12.66%، لمن لم يجيبوا على الاستطلاع أو أجابوا بـ"لا أعلم" بعد سؤالهم عن أكثر مهاجم يودون ضمه للفريق الموسم المقبل.
اما المركز الرابع فكان من نصيب الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام بتأييد 8.33% من الأعضاء.
واحتل البرازيلي نيمار، لاعب البرسا سابقا وباريس سان جيرمان حاليا، المرتبة الخامسة بـ7.33% ثم مواطنه فيرمينو لاعب ليفربول بنسبة 4.33%.
وجاء الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد سابعا بـ2%.
وتساوى الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بنسبة 0.33% وهي نفس النسبة التي حصل عليها خيار ضم لاعب من ناشئي البرسا.