الحارس أوليفر كان يعود إلى صفوف بايرن ميونخ

هسبريس - د.ب.أ

تأخذ عملية التغيير الإداري في نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم منحنى جديدا، هذا الأسبوع، مع انضمام أوليفر كان، الحارس الأسبق لمرمى الفريق، إلى مجلس إدارة النادي البافاري.

وكان أوليفر أخلى منذ فترة طويلة خزانته الخاصة في غرف تغيير الملابس بالفريق، وسيكون له مكتب خاص ودور جديد في النادي من شأنه أن يؤدي إلى خلافته لكارل هاينز رومينجه كرئيس لمجلس إدارة النادي بحلول نهاية عام 2021.

وسيعمل كان عن قرب مع رومينجه، وهربرت هاينر، الرئيس الجديد للفريق، بعد أن وجد أولي هونيس، رئيس النادي السابق، أن كان، الحارس الدولي الأسبق، سيكون الحل الأمثل في دور إداري للمساعدة في توجيه النادي في فترة ما بعد هونيس.

ومن المتوقع أن ينضم حسن صالح حميدزيتش، المدير الرياضي لاعب الفريق الأسبق، مثل كان ورومينجيه وهونيس، إلى مجلس الإدارة في منتصف عام 2020.

وقال رومينيجه: "أوليفر سوف يجلب تجربته كلاعب سابق من الطراز العالمي، وكذلك الآن كرجل أعمال لديه صلات جيدة". وتابع: "سوف يثرينا في النادي وسنعمل معا بشكل جيد".

ومر أكثر من عقد على المباراة الأخيرة التي لعبها كان مع بايرن ميونخ، حيث لعب حارس المرمى المولود في مدينة كارلسروه مع فريق المدينة المحلي بين عامي 1987 و1994، قبل انضمامه إلى الفريق البافاري، حيث شارك في 429 مباراة في بطولة الدوري، بينما شارك في 86 مباراة دولية مع المنتخب الألماني.

وقال كان في تصريحات له مؤخرًا: "أنا مرتبط بشدة بالنادي، لقد أثر في حياتي كثيرًا، وواجهت الكثير من اللحظات العاطفية والانتصارات والانكسارات".

ويبلغ كان من العمر 50 عامًا، وحصل على عقد مدته خمس سنوات، بتصويت أغلب الأعضاء في النادي، لكن هذا لا يمثل أي مجازفة بالنسبة لأوتمار هيتزفيلد، المدرب السابق للفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2001 مع كان، المعتزل عام 2008.

وقال هيتزفيلد: "أنت تعرف أوليفر، إنه متحدث جيد وقائد، ويملك جينات بايرن ولديه ارتباط تام بالنادي ".

وقال كان إنه سيتولى منصبه الجديد "بشغف وحماس كبيرين"، في ناد يضم أكثر من 1000 موظف ويبلغ حجم أعماله السنوي 750 مليون يورو (838 مليون دولار)، ويدرك أنه سيحتاج إلى وقت ومساعدة لتلبية مسؤولياته الجديدة.

وقال كان في تصريحات لمحطة "زد دي إف": "هذا ليس منصبا يمكنك قبوله ببساطة بين عشية وضحاها، بالقول: مرحبًا ها أنا هنا، حيث يوجد مكتبي والآن أنا أبدأ".

وسيتعرف كان أولا على طريقة عمل النادي في ميونخ، ويعتزم كذلك زيارة المكاتب الخارجية في نيويورك وشانغهاي، لكنه سيكون أيضًا قريبًا من اللاعبين ويتعرف عليهم بشكل أفضل خلال معسكر تدريب الفريق في قطر بين يومي الرابع والعاشر من يناير المقبل.

وستكون أول مباراة لكان كعضو في مجلس الإدارة في 19 يناير المقبل أمام هيرتا برلين الذي يدربه في الوقت الحالي يورجن كلينسمان، والذي لعب دورًا حاسمًا في مسيرة اللاعب الدولية.

وتولى كلينسمان تدريب بايرن ميونخ في صيف عام 2008، بعد اعتزال كان، لكنه كمدرب لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2006، وضع ينز ليمان كحارس أساسي للمنتخب بدلًا من كان.

وشارك كان في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة أمام المنتخب البرتغالي ، ليعلن اعتزاله اللعب دوليًا بعد البطولة.