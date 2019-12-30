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الرئيسية | رياضة | النجم حكيم زياش أغلى لاعب مغربي على الإطلاق

النجم حكيم زياش أغلى لاعب مغربي على الإطلاق

النجم حكيم زياش أغلى لاعب مغربي على الإطلاق
أوعنا بلعيد
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:30

يعيش الدولي المغربي حكيم زياش أزهى أيامه مع فريقه الحالي أياكس أمستردام الهولندي، بعد العروض الكبيرة التي يبصم عليها داخل أرضية الميدان؛ فلا تمر مباراة دون أن يترك بصمته فيها، سواء بالتسجيل أو التمريرات الحاسمة، بالإضافة إلى جودته في صناعة اللعب ومساعدة بقية رفاقه.

وحصد المايسترو المغربي ثمار هذا التألق بارتفاع أسهمه في بورصة اللاعبين والمبالغ التي يجب على أي فريق دفعها مقابل نيل خدماته ابتداء من الانتقالات الشتوية الحالية، لا سيما بعد موافقة إدارة ناديه على رحيله لأي فريق يرغب في ارتداء قميصه.

وحسب آخر تحديث من الموقع العالمي المتخصص "ترانسفيرماركت"،، فقد ارتفعت القيمة المالية لحكيم زياش بعشرة ملايين يورو منذ منتصف السنة إلى اليوم الحالي، ليصل بذلك إلى أعلى قيمة تسويقية له وللاعب مغربي على الإطلاق.

وأوضح المصدر المتخصص أن القيمة السوقية للنجم المغربي بلغت، إلى الآن، 50 مليون أورو؛ وهي مرشحة إلى الارتفاع خلال المقبل من المواعيد، بفضل ما يقدمه اللاعب من إبداع فوق أرضية الميدان.

وقد أشارت مصادر هولندية، في وقت سابق، إلى أن إدارة أياكس أمستردام ستطلب مبلغ 80 مليون أورو من أي فريق يريد التعاقد مع صانع ألعاب الأسود، موردة أن المكتب المسير بالعملاق الهولندي عمد أثناء توقيع العقد الجديد مع زياش إلى حذف بند "الشرط الجزائي"؛ حتى يتسنى لهم بيعه بمبلغ كبير يليق بإمكاناته وبما يزخر به من موهبة كروية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Youssef de sygh الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:12
حكيم زياش لاعب كبير ولم يكن دالك المبلغ مناسب لمؤهلاته
50 مليون مبلغ لا يكفى
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2
2 - اسكاس امباركي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:18
الله يوفقك حكيم ولد الناس مافيه لتكبرلعياقة ماشي بحال شي وحدين اماركي فالدوري الخليجي وقول ليك انا احسن هداف فالعالم احسن من مسي ورونالدو ولفاندوفسكي
الله انجيك من تقواس ولاد بلادك عينهم حارة بزاف
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5
3 - السوسي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:20
الله يكمل عليه
وعلى جميع المغاربة
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10
4 - redouane الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:43
bravo j'espère qu'il traduis leurs efforts avec notre équipe nationale ,et je lui espère un très bon transfert vers un club mieux
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