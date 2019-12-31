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الرئيسية | رياضة | نادي الجيش الملكي يعوض مرزاق بلاعب إيفواري‬

نادي الجيش الملكي يعوض مرزاق بلاعب إيفواري‬

نادي الجيش الملكي يعوض مرزاق بلاعب إيفواري‬
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 06:19

ينتظر أن يلتحق أشرف مرزاق، خلال الأيام القليلة المقبلة، بفريقه الجديد، بعد نهاية تجربته القصيرة مع فريق الجيش الملكي الذي استقدمه إلى صفوفه خلال المركاتو الصيفي الماضي.

وحسب مصادر هسبريس، فقد بات اللاعب أشرف مرزاق خارج حسابات المدرب عبد الرحيم طاليب؛ وهو ما حتم على اللاعب البحث عن فريق جديد يلعب برفقته، ابتداء من الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت المصادر دائما أن الطاقم التقني للعساكر استغنى عن خدمات اللاعب مرزاق لقرار فني، على أن ينضم إلى فريقه الجديد قريبا بعدما توصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة ناديه الجديد.

وبخصوص بديل اللاعب مرزاق في الفريق العسكري، أكدت المصادر أن عبد الرحيم طاليب سيتعاقد مع اللاعب الإيفواري كريستيان أنغبانغو، الذي يصنف ضمن أفضل اللاعبين الأفارقة في مركزه.

ويرتقب أن يقوم الطاقم التقني للعساكر بتسريح أسماء أخرى، لعدم اقتناع الطاقم التقني بخدماتها مقابل التعاقد مع لاعبين جدد يقدمون الإضافة المرجوة إلى المجموعة.

يشار إلى أن الفريق العسكري عاد إلى درب الانتصارات، بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري المغربي الاحترافي، بفوزه (1-0) على مستضيفه أولمبيك خريبكة، يوم أمس الأحد برسم الأسبوع الحادي عشر.

وعقب هذا الانتصار، ارتفع رصيد العساكر، الذين خسروا مباراتين أمام نهضة بركان والوداد الرياضي، إلى 16 نقطة من 11 مباراة في المركز السادس مقابل 10 نقاط لخريبكة من عشر مباريات، ليظل في المركز الـ12.

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