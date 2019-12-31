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الرئيسية | رياضة | "يويفا" يكافئ حكيمي على تألقه في دوري الأبطال

"يويفا" يكافئ حكيمي على تألقه في دوري الأبطال

"يويفا" يكافئ حكيمي على تألقه في دوري الأبطال
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 12:15

يواصل الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي، نجم بوروسيا دوتموند الألماني لكرة القدم، تحقيق المزيد من النجاحات المهنية، بفضل ما يقدمه من إبداع فوق أرضية الميدان تحت قيادة المدرب السويسري لوسيان فافر.

واختير المدافع المغربي، يومه الاثنين، ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الشباب في دوري الأبطال لسنة 2019 في ما أطلق عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اكتشافات السنة بمسابقة ذات الأذنين.

وحسب الموقع الرسمي لـ"يويفا"، فإن اختيار أشرف حكيمي جاء بعد أدائه الكبير رفقة فريق بوروسيا دورتموند، حيث علق الجهاز سالف الذكر على ذلك بالقول: "أشرف حكيمي، البالغ من العمر 21 والذي يلعب لبوروسيا دورتموند، هو منتج أكاديمية ريال مدريد وأحد أهم العناصر في نظام لوسيان فافر الديناميكي، تمكن من تسجيل أربعة أهداف في دور المجموعات".

وأضاف قائلا: "اللاعب المغربي يتطور مباراة بعد أخرى". وقد تم اختيار أشرف حكيمي كظهير أيمن ضمن التشكيلة المثالية التي ضمت كذلك كل من ميريت (نابولي) وحكيمي (بوروسيا دورتموند) و بافار (بايرن ميونيخ) وأوباميكانو (لايبزيغ) ورينان لودي (أتلتيكو مدريد) وبيرجي (كلوب بروج) وهافيرتز (باير ليفركوزن) وجاني أولمو (دينامو زغرب) ورودريغو (ريال مدريد) وهالاند (سالزبورغ) ولاوتارو مارتنيز (أنتر الإيطالي).

وأوضح مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الأسماء المختارة تقل أعمارها عن أربع وعشرين سنة، ومنهم من يشاركون لأول مرة في دوري الأبطال هذه السنة، بالإضافة إلى أسماء سبق لها المشاركة؛ لكنها ظفرت بدقائق لعب قليلة.

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