الفتح الرباطي يحقق فوزا ثمينا أمام الرجاء بثنائية

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج (صور: منير امحميدات)

حقق فريق الفتح الرباطي لكرة القدم، فوزا ثمينا على حساب مضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد، في النزال المؤجل عن الجولة الثامنة من منافسات البطولة.

وظهرت عاصر الفريقين بمردود محتشم طيلة فترات الجولة الأولى، حيث بقيت أطوار اللعب مقتصرة على وسط الميدان بشكل كبير، الشيء الذي غيب محاولات التهديف من الجانبين.

ولم يرقى مستوى الجولة الأولى لما كان منتظرا من الجانبين على مستوى الأداء والنتيجة، إذ خاض أبناء جمال السلامي ووليد الركراكي، مجمل دقائق الشوط الأول بتثاقل كبير بقي في ظلها الحارسان محمد بوعميرة ومحمد أمسيف، في راحة تامة.

ودفع مدربي الفريقيان بورقة كل من بين مالانغو وعبد الرحيم مقران، قبل صافرة بداية الجولة الثانية، بحثا عن إيجاد الحلول الهجومية، إذ كان الفريقان قريبين من هز الشباك في كرات هجومية مع بداية النصف الثاني للمواجهة.

وفي حدود الدقيقة 63، تمكن الفريق الرباطي من تسجيل الهدف وافتتاح النتيجة عن طريق اللاعب يوسف بلعمري، قبل أن تزداد متاعب الرجاء بطرد محمد الدويك، في حدود الدقيقة 76.

ونجح الفريق الرباطي في تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 82 عن طريق أمين لواني، ليطلق الحكم ياسين بوسليم، صافرته النهائية بفوز الفتح بهدفين دون رد.

ورفع الفتح الرباطي رصيده بعد هذا الفوز للنقطة 14 في الصف الثامن مناصفة مع سريع وادي زم، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الرجاء الرياضي في حدود 17 نقطة بالمركز الرابع.