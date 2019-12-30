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كُتّاب وآراء
الفتح الرباطي يحقق فوزا ثمينا أمام الرجاء بثنائية
حقق فريق الفتح الرباطي لكرة القدم، فوزا ثمينا على حساب مضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد، في النزال المؤجل عن الجولة الثامنة من منافسات البطولة.
وظهرت عاصر الفريقين بمردود محتشم طيلة فترات الجولة الأولى، حيث بقيت أطوار اللعب مقتصرة على وسط الميدان بشكل كبير، الشيء الذي غيب محاولات التهديف من الجانبين.
ولم يرقى مستوى الجولة الأولى لما كان منتظرا من الجانبين على مستوى الأداء والنتيجة، إذ خاض أبناء جمال السلامي ووليد الركراكي، مجمل دقائق الشوط الأول بتثاقل كبير بقي في ظلها الحارسان محمد بوعميرة ومحمد أمسيف، في راحة تامة.
ودفع مدربي الفريقيان بورقة كل من بين مالانغو وعبد الرحيم مقران، قبل صافرة بداية الجولة الثانية، بحثا عن إيجاد الحلول الهجومية، إذ كان الفريقان قريبين من هز الشباك في كرات هجومية مع بداية النصف الثاني للمواجهة.
وفي حدود الدقيقة 63، تمكن الفريق الرباطي من تسجيل الهدف وافتتاح النتيجة عن طريق اللاعب يوسف بلعمري، قبل أن تزداد متاعب الرجاء بطرد محمد الدويك، في حدود الدقيقة 76.
ونجح الفريق الرباطي في تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 82 عن طريق أمين لواني، ليطلق الحكم ياسين بوسليم، صافرته النهائية بفوز الفتح بهدفين دون رد.
ورفع الفتح الرباطي رصيده بعد هذا الفوز للنقطة 14 في الصف الثامن مناصفة مع سريع وادي زم، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الرجاء الرياضي في حدود 17 نقطة بالمركز الرابع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
ولكمة من الدويك للمدافع الفتحي كاننا فوق حلبة ملاكمة وليس فوق بساط اخضر.
قال ليك الرياضة ٱخلاق وتعارف وخاصة بالنسبة لواحد كيتسنى منه المغاربة الكثير.
كما أن الهدف الثاني كان مباشرة بعد خطأ لصالح الرجاء لم يعلن عنه الحكم.
الحكم كان ضعيفا و ارتكب أخطاء مؤثرة ساعدت في هزيمة الرجاء.
كل مرة التحكيم يقف ضد الرجاء و نلمس بأن هناك أطراف تحاول حسم اللقب لفريق معين.