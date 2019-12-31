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أمل تيزنيت يتصدر الشطر الأول من بطولة الهواة
الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 03:12
أنهى الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت الشطر الأول من القسم الثاني هواة (شطر الجنوب) متصدرا الترتيب العام برصيد 30 نقطة، عقب تعادله مع مطارده المباشر اتحاد الفقيه بن صالح، بنتيجة 1.1، في ملعب هذا الأخير.
وتوقف رصيد اتحاد الفقيه بنصالح عند النقطة الـ27، عقب تعادله مع المتصدر؛ فيما جاء نادي الاتفاق المراكشي في المرتبة الثالثة برصيد 24 نقطة، وفتح سيدي بنور رابعا بـ23 نقطة.