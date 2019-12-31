حنات يطير إلى الجزائر .. والرجاء يتدرب اليوم

هسبورت - حمزة اشتيوي*

سَافر أمس الاثنين، وفد تابع لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى الجزائر من أجل ترتيب كل الأمور اللوجيستيكية التي سيحتاجها الفريق "الأخضر" قبل المباراة المهمة التي ستجمعه بمضيفه مولودية العاصمة، السبت المقبل، لحساب ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مقربة أن الوفد الذي وصل إلى الجزائر العاصمة، يترأسه عبد السلام حنات، ورضوان الطنطاوي، الكاتب العام ومصطفى دحنان، عضو المكتب المسير، بالإضافة إلى عضو آخر عن الطاقم الطبي للفريق "الأخضر"، إذ ارتأى المكتب المسير أن يصل الوفد المذكور من أجل معاينة الفندق الذي سيُقيم فيه الفريق وملاعب التداريب، حتى يُحضر "النسور" لمباراتهم المقبلة في أحسن الظروف، وذلك لأن هذه البطولة تُعد من بين أهم الأهداف التي يسعى الرجاء إلى الفوز بها هذا الموسم.

واضطرت إدارة النادي إلى تقسيم بعثة الفريق على دفعتين، حيث ضمت البعثة التي سافرت أمس الاثنين بعض لاعبي الفريق "الأخضر"، وستصل البعثة الثانية اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر، وذلك لالتزام "النسور" بمباراة الأمس المؤجلة عن الجولة الثامنة أمام الفتح الرياضي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل.

وسيُجري الفريق "الأخضر" الحصة التدريبية الأولى في الجزائر اليوم الثلاثاء، من أجل إزالة العياء، وحصتين غدا الأربعاء وحصة الخميس والأخيرة يوم الجمعة على أرضية ملعب مصطفى تشاكر الذي سيحتضن المباراة السبت المقبل.

يُشار إلى أن مباراة الرجاء الرياضي ومضيفه مولودية الجزائر ستُجرى السبت المقبل على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب، لحساب ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس، في حين سيجرى لقاء الإياب في الـ9 من يناير المقبل على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

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