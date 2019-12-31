24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2913:3516:1018:3219:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تلاميذ يزورون كنوز الإسلام (5.00)

  2. العمودي يتجاهل "سامير" ويستثمر 126 مليون دولار بأديس أبابا (5.00)

  3. قرار قضائي يخرج الصحافي الراضي من "سجن عكاشة" بالدار البيضاء (5.00)

  4. اتفاقية الأحرار مع حزب كيني (5.00)

  5. "الداخلية" تنتقدُ تدبير الرباح لأزمة النقل في القنيطرة وتعدُ بالتدخل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | السعودية تستضيف "رالي داكار" لـ5 سنوات مقبلة

السعودية تستضيف "رالي داكار" لـ5 سنوات مقبلة

السعودية تستضيف "رالي داكار" لـ5 سنوات مقبلة
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 22:58

فازت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بتنظيم فعاليات رالي داكار لمدة 5 سنوات مقبلة.

ووفقا لموقع الاتحاد الدولي للرالي، "تحتضن السعودية منافسات رالي داكار بداية من عام 2020، ولمدة 5 سنوات".

ويعد رالي داكار ثاني أهم حدث في عالم المحركات بعد سباقات (فورمولا 1)، كما تعد هذه هي المرة الأولى منذ 2009 التي يقام فيها السباق خارج صحراء أمريكا الجنوبية.

وسيقام رالي داكار 2020 بين جدة والقدية، بالقرب من الرياض، على مسافة 8 آلاف كلم.

وبرتقب أن يشارك أكثر من 550 متسابقا من 62 دولة في أول نسخة للرالي في قارة آسيا، ويضم السباق خمس فئات من المركبات، وهي السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية والشاحنات وكذلك السايد باي سايد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - للدكرى الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 23:51
وهذا كله بسبب تخادل السياسة المغربية وضعف مواقفها في مواجهة المرتزقة ونهج سياسة الحوار
فرالي باريس دكار كما يحمل اسمه كان يعبر المغرب وموريتانيا قبل التشويش عليه من المرتزقة ليتم نقله لامريكا اللاثنية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - مسابقة دولية الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 23:51
* رالي باريس ـ داكار ، مسابقة دولية مشهورة ، إلا أنها
في بعض الأحيان تحيد عن مسارها المحدد لها و الذي
عرفت بإسمه . هل لقلة المال ؟ هل عجز في اللغة ،
لإنتقاء كلمات تحمل إسماً جديداً ؟ هل شهرة رالي باريس
داكار تمنع ظهور راليات أخرى ؟ أم سلطة المال ؟ أم ماذا؟....
* هل رالي باريس داكار إحتكر جميع المسابقات الدولية على الرمال؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.