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كُتّاب وآراء
السعودية تستضيف "رالي داكار" لـ5 سنوات مقبلة
فازت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بتنظيم فعاليات رالي داكار لمدة 5 سنوات مقبلة.
ووفقا لموقع الاتحاد الدولي للرالي، "تحتضن السعودية منافسات رالي داكار بداية من عام 2020، ولمدة 5 سنوات".
ويعد رالي داكار ثاني أهم حدث في عالم المحركات بعد سباقات (فورمولا 1)، كما تعد هذه هي المرة الأولى منذ 2009 التي يقام فيها السباق خارج صحراء أمريكا الجنوبية.
وسيقام رالي داكار 2020 بين جدة والقدية، بالقرب من الرياض، على مسافة 8 آلاف كلم.
وبرتقب أن يشارك أكثر من 550 متسابقا من 62 دولة في أول نسخة للرالي في قارة آسيا، ويضم السباق خمس فئات من المركبات، وهي السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية والشاحنات وكذلك السايد باي سايد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
فرالي باريس دكار كما يحمل اسمه كان يعبر المغرب وموريتانيا قبل التشويش عليه من المرتزقة ليتم نقله لامريكا اللاثنية
في بعض الأحيان تحيد عن مسارها المحدد لها و الذي
عرفت بإسمه . هل لقلة المال ؟ هل عجز في اللغة ،
لإنتقاء كلمات تحمل إسماً جديداً ؟ هل شهرة رالي باريس
داكار تمنع ظهور راليات أخرى ؟ أم سلطة المال ؟ أم ماذا؟....
* هل رالي باريس داكار إحتكر جميع المسابقات الدولية على الرمال؟