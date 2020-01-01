سيلتا فيغو يرغب في تعزيز هجومه بثنائي مغربي ا

هسبورت - أوعنا بلعيد*

حدد الطاقم التقني لفريق سيلتا فيغو لكرة القدم الخط الأمامي من بين المراكز التي يجب تدعيمها خلال الانتقالات الشتوية الحالية، لاسيما عقب النتائج المحتشمة للمجموعة، خلال شطر الذهاب بالدوري الإسباني الممتاز.

وحسب مصادر إسبانية من بينها موقع "eldesmarque" فإن إدارة سيلتا فيغو ترغب في التعاقد مع الثنائي المغربي، سفيان بوفال، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي، ومنير شويعر، نجم ديجون الفرنسي، بغية تعزيز الخط الهجومي وتقويته بطلب من مدرب الفريق.

وأوضحت المصادر بأن المكتب المسير للفريق الإسباني يرغب في استثمار وضعية سفيان بوفال الحالية مع فريقه الإنجليزي، إذ يعاني اللاعب جراء جلوسه الكثير في دكة البدلاء، بالرغم من بدايته الطيبة مع المجموعة، قبل أن يعود إلى شغل مركز ثانوي في خطط مدربه رالف هازنهاتل.

ووضع مسؤولو سيلتا اللاعب بوفال كأولوية واللاعب الأبرز الذي يجب التعاقد معه بانتظار حسم اللاعب لقراره النهائي بعد نهاية مباريات البوكسينغ داي بالدوري الانجليزي، ومعرفة مدى أهميته لدى الطاقم التقني وعلى ضوء ذلك سيتم حسم قراره بالرحيل أو البقاء.

منير شويعر، الذي خطف الأنظار في الدوري الفرنسي الممتاز الموسم الحالي، يعتبر كذلك مطلبا مهما لدى الطاقم التقني ومن بين الأسماء المرشحة بقوة لتعزيز تركيبة المدرب الإسباني أوسكار غارسيا.ي

ولعب بوفال 14 مباراة منذ بداية الموسم الحالي خاض خلالها 560 دققة وساهم فيها بهدفين من تمريرتي أسيست، كما أمتع أنصار ناديه باستعراض ما يزخر به من مهارات فردية.

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