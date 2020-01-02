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الرئيسية | رياضة | استفتاء "ماركا": ميسي أفضل لاعب وصلاح ثامنا

استفتاء "ماركا": ميسي أفضل لاعب وصلاح ثامنا

استفتاء "ماركا": ميسي أفضل لاعب وصلاح ثامنا
هسبريس - إفي
الخميس 02 يناير 2020 - 02:03

حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، جائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019 ، وفقا لاستفتاء صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية الذي نشرته الأربعاء؛ وضم أفضل 100 لاعب في العام.

وتوج "البرغوث" صاحب الـ32 عاما خلال عام 2019 بجوائز الكرة الذهبية للمرة السادسة و"الأفضل" من الفيفا، والحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

وتفوق ميسي في الاستفتاء على الفرنسي كريم بنزيمة، الذي حل ثانيا وفقا للاستفتاء والذي يقدم عاما رائعا مع ريال مدريد، وخلفه الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول وصاحب جائزة أفضل لاعب في اليويفا، ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس والذي حل رابعا.

فيما جاء الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الشاب خامسا وخلفه السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول ثم لاعب وسط برشلونة، فرينكي دي يونغ، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ثامنا، قبل أن يكمل قائمة أفضل 10 لاعبين الإنجليزي رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي وحارس ليفربول، البرازيلي أليسون بيكر.

وبهذا الشكل ضمت قائمة أفضل 10 لاعبين أربعة من ليفربول، المتوج بدوري أبطال أوروبا والمنفرد هذا الموسم عن جدارة بصدارة البريمييرليغ.

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