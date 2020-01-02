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الرئيسية | رياضة | 15 مليون أورو تقرب "أمرابط" من نابولي الإيطالي

15 مليون أورو تقرب "أمرابط" من نابولي الإيطالي

15 مليون أورو تقرب "أمرابط" من نابولي الإيطالي
أوعنا بلعيد
الخميس 02 يناير 2020 - 10:50

يقترب مسؤولو فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم من حسم صفقة التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، الذي يلعب الموسم الحالي بقميص هيلاس فيرونا على سبيل الإعارة قادما من كلوب بروج البلجيكي.

وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، بالإضافة إلى الصحافي نيكولو شيرا، بأنه من المتوقع أن يقوم سفيان أمرابط، يوم الجمعة الثالث من شهر يناير الجاري، بإضفاء الطابع الرسمي على انتقاله إلى فريق الجنوب الإيطالي، بمبلغ 15 مليون أورو وبعقد يمتد لأربع مواسم كروية.

من جانبها، قالت يومية "هيث نيوسبلاد" البلجيكية إن متوسط ميدان الأسود سيلعب بقميص نابولي ابتداء من الصيف المقبل، مضيفة أن راتب أمرابط سيرتفع إلى 1.8 ملايين أورو في الموسم؛ بينما سيرتدي القميص رقم 12 مع ناديه الجديد.

وكانت إدارة كلوب بروج البلجيكي قد دفعت مبلغ 2.5 ملايين أورو مقابل استقدام اللاعب من فريقه السابق فاينورد روتردام الهولندي، قبل أن تقوم بإعارته الصيف الماضي إلى هيلاس فيرونا، حيث خطف الأضواء وبات محل اهتمام العديد من الأندية بالدوري الإيطالي وخارجه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبده الخميس 02 يناير 2020 - 11:09
لاعب وسط ميدان دفاعي، مقاتل لا يتوقف ما شاء الله كأخيه الأكبر، وتطور كثيرا في إيطاليا،نتمنى له مستقبلا زاهرا وأداء جيدا رفقة المنتخب المغربي وفريق نابولي العريق.
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