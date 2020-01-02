المغربي حكيم زياش يحصد ثمار تألقه العام الماضي

اوعنا بلعيد

حصد الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، ثمار تألقه العام الماضي بقميص ناديه بعدما قاده إلى تحقيق ثلاثة ألقاب محلية (الدوري الممتاز، الكأس الهولندية، والسوبر الهولندي)، بالإضافة إلى بلوغ مراحل متقدمة بمسابقة دوري الأبطال الأوروبية قبل الخروج من نصف النهائي على يد توتنهام الإنجليزي.

وحسب مؤشر "صوفا سكور" العالمي، والمتخصص في إحصائيات كرة القدم، فقد اختير صانع ألعاب الأسود ضمن تشكيلة العالم لعام 2019 بعدما تألق بشكل لافت رفقة ناديه الهولندي، محققا لأرقام متميزة، بالإضافة إلى طريقة لعبه الفريدة والتي ساهمت في بروز مجموعة أياكس وتحقيقها لثلاثة ألقاب ومزجها بين الأداء والنتائج تحت قيادة الداهية الهولندي إيريك تين هاج.

وحسب متابعة هسبريس لمسار اللاعب زياش الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، فقد لعب النجم المغربي الموسم الماضي 29 مباراة في الدوري المحلي، ساهم خلالها في 33 هدفا بعدما سجل 16 هدفا وأعطى 17 تمريرة حاسمة، وبلغ مجموع الدقائق التي خاضها في الدوري 2411 دقيقة.

وبخصوص دوري الأبطال الأوروبية، فقد خاض اللاعب 17 مباراة، موزعة بين ست مباريات بالأدوار الإقصائية، سجل خلالها هدفين وصنع آخر بعدما لعب 523 دقيقة. كما خاض 11 مباراة بدور المجموعات والأدوار الإقصائية، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلها، خلال 985 دقيقة.

كما لعب المايسترو المغربي 3 مباريات في مسابقة الكأس، ساهم خلالها في صنع ثلاثة أهداف، بعدما لعب 192 دقيقة، دون الحديث عن مباراة السوبر الهولندي أمام إيندهوفن والتي شهدت كذلك تألق الأسد المغربي.

وأنهى اللاعب الدولي المغربي الموسم الماضي وفي حوزته 49 مباراة في مختلف المسابقات (دون احتساب كأس السوبر)، ساهم خلالها جميعا في 45 هدفا، بعدما سجل 21 وصنع 24 لبقية رفاقه، كما حصل على سبع بطاقات صفراء، وبلغ مجموع الدقائق التي خاضها 4111 دقيقة.

وخاض زياش، منذ بداية الموسم الحالي إلى غاية اليوم بالعام الجديد، 17 مباراة في الدوري الهولندي، تمكن خلالها من تسجيل ستة أهداف مع تحقيق رقم متميز جدا في صناعة الأهداف، بعدما ساهم في 13 هدفا من تمريراته الحاسمة، وبلغ مجموع دقائق لعبه 1364 دقيقة. كما لعب أربع مباريات في الأدوار التمهيدية بدوري الأبطال، صنع خلالها ثلاثة أهداف بعدما لعب 349 دقيقة؛ بينما لعب ست مباريات في دور المجموعات، سجل خلالها هدفين، وصنع خمسة أهداف كأفضل صانع ألعاب في دور المجموعات، بدقائق لعب بلغت 499 دقيقة، بالإضافة إلى مباراة واحدة بكأس يوهان كرويف خاض خلالها 31 دقيقة.

وخاض النجم المغربي، منذ بداية الموسم إلى نهاية العام الحالي، ما مجموعه 28 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها ثمانية أهداف، بينما صنع 21 هدفا، ليساهم بذلك في 29 هدفا لأياكس؛ بينما نال بطاقة صفراء واحدة في مختلف المسابقات، بعدما لعب ما مجموعه 2243 دقيقة.