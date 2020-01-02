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الرئيسية | رياضة | ليتشي يرغب في دعم صفوفه بلاعب وسط "الأسود"

ليتشي يرغب في دعم صفوفه بلاعب وسط "الأسود"

ليتشي يرغب في دعم صفوفه بلاعب وسط "الأسود"
أوعنا بلعيد
الخميس 02 يناير 2020 - 11:45

يرغب مسؤولو فريق ليتشي لكرة القدم في تعزيز صفوف الفريق، ابتداء من الانتقالات الشتوية الحالية، بالتعاقد مع الدولي المغربي مهدي بوربيعة، لاعب فريق ساسولو الإيطالي، والذي فقد بعض البريق في الآونة الأخيرة بسبب جلوسه كثيرا على دكة البدلاء لاختيارات فنية.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن إدارة فريق ليتشي وجّهت أنظارها صوب متوسط ميدان الأسود، إذ ترغب في التعاقد معه ابتداء من الانتقالات الشتوية الحالية جراء ما يزخر به من خبرة داخل الملاعب الإيطالية.

وأوضح المصدر ذاته أن الطاقم التقني لفريق ليتشي عازم على ضم اللاعب المغربي، بالرغم من اعتراف إدارة النادي الحالي في شخص مديرها الرياضي كارنيفالي بعدم الرغبة في تسريح أي لاعب والدخول في سوق الانتقالات.

ويرغب المكتب المسير لفريق ليتشي في استغلال وضعية اللاعب بوربيعة، لا سيما أنه لم يعد الورقة التي لا تمس في خطط المدرب دي زوربي بعدما أجلسه كثيرا في دكة البدلاء خلال الجولات الأخيرة؛ وهو ما قد يشجع اللاعب على تغيير الأجواء، وخوض تحدّ جديد.

ويعاني مهدي بوربيعة، الذي كان ورقة أساسية رفقة ساسولو، من قلة المشاركة الموسم الحالي بعدما لعب سبع مباريات فقط خلال شطر الذهاب تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد أمام بيروجيا في مسابقة الكأس.

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