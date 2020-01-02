24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:30
|13:36
|16:12
|18:34
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الإهمال والباعة الجائلون يحولان حديقة موسكو بفاس إلى أطلال
- أولويات وزارة العدل
- ماء زهور البرتقال .. ينبوع الجمال لبشرة نقية ونضرة
- حصيلة الدبلوماسية المغربية لـ2019 تُثير غضب جبهة البوليساريو
- الأجانب بقصبة الأوداية
تقرير رسمي يعترف بـ"تغول الفساد في المجتمع" أمام جهود الإصلاح (5.00)
هيئات حقوقية: الأمن يبت في "تبديد" أموال عامة بـ"كورنيش آسفي" (5.00)
- وزير الصحة ومواعيد المستشفيات: الانتظار يدوم عامين في دول أخرى - (103)
- "إنتاج سيارة في دقيقة ونصف" يجلب السخرية من رئيس الحكومة - (81)
- الزاكي يسعى إلى تذويب الخلاف بين جامعة الكرة و"هداف العالم" - (59)
- الحكومة تُنهي "مرسيدس 240" والمأذونية تعيق تجديد الطاكسيات - (56)
- هكذا تحول حلم قاصرين بيضاويين بالهجرة إلى كابوس في أبيدجان - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ليتشي يرغب في دعم صفوفه بلاعب وسط "الأسود"
يرغب مسؤولو فريق ليتشي لكرة القدم في تعزيز صفوف الفريق، ابتداء من الانتقالات الشتوية الحالية، بالتعاقد مع الدولي المغربي مهدي بوربيعة، لاعب فريق ساسولو الإيطالي، والذي فقد بعض البريق في الآونة الأخيرة بسبب جلوسه كثيرا على دكة البدلاء لاختيارات فنية.
وحسب ما كشفت عنه صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن إدارة فريق ليتشي وجّهت أنظارها صوب متوسط ميدان الأسود، إذ ترغب في التعاقد معه ابتداء من الانتقالات الشتوية الحالية جراء ما يزخر به من خبرة داخل الملاعب الإيطالية.
وأوضح المصدر ذاته أن الطاقم التقني لفريق ليتشي عازم على ضم اللاعب المغربي، بالرغم من اعتراف إدارة النادي الحالي في شخص مديرها الرياضي كارنيفالي بعدم الرغبة في تسريح أي لاعب والدخول في سوق الانتقالات.
ويرغب المكتب المسير لفريق ليتشي في استغلال وضعية اللاعب بوربيعة، لا سيما أنه لم يعد الورقة التي لا تمس في خطط المدرب دي زوربي بعدما أجلسه كثيرا في دكة البدلاء خلال الجولات الأخيرة؛ وهو ما قد يشجع اللاعب على تغيير الأجواء، وخوض تحدّ جديد.
ويعاني مهدي بوربيعة، الذي كان ورقة أساسية رفقة ساسولو، من قلة المشاركة الموسم الحالي بعدما لعب سبع مباريات فقط خلال شطر الذهاب تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد أمام بيروجيا في مسابقة الكأس.