24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:37
|16:12
|18:35
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عبيابة وترسيم الحدود
- عبيابة: ترسيم الحدود البحرية مسألة سيادية رغم معارضة إسبانيا
- احتجاج النساخ القضائيين
- ارتفاع أسعار المحروقات في بداية السنة الجديدة يثير حنق المغاربة
- الرئيس التونسي سعيد يوافق على الحكومة الجديدة
الحكومة تتجاهل مطلبي "العطلة الأمازيغية" وإلغاء الساعة الإضافية (5.00)
"لجنة بنموسى" تفتح الباب لتصورات الأحزاب بشأن نموذج التنمية (5.00)
حقوقيون يدينون "ضرب حرية التعبير" في محاكمة الصحافي الراضي (5.00)
- الحكومة تتجاهل مطلبي "العطلة الأمازيغية" وإلغاء الساعة الإضافية - (76)
- منع تهريب المحروقات يخنق وجدة .. البطالة تنسف آمال الفئة الشابة - (75)
- "لجنة بنموسى" تفتح الباب لتصورات الأحزاب بشأن نموذج التنمية - (74)
- ارتفاع أسعار المحروقات في بداية السنة الجديدة يثير حنق المغاربة - (69)
- رصيف الصحافة: البوليساريو تهدد بحمل السلاح ضد جيش المملكة - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدنماركي شونه: زياش من أفضل اللاعبين في العالم
تحدث الدنماركي لاسه شونه، لاعب جنوة الإيطالي، عن زميله السابق في نادي أياكس أمستردام حكيم زياش، مؤكدا أنه اشتاق للحظات الجميلة التي قضاها برفقته مع العملاق الهولندي، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن النجم المغربي يصنف ضمن أفضل اللاعبين في العالم حاليا.
وقال اللاعب الدنماركي البالغ من العمر 33 سنة، أثناء حديثه لوسائل الإعلام الإيطالية عن زميله السابق زياش: "حكيم؟ أوووه.. لقد اشتقت له كثيرا، كنت دائما أجلس بجواره في غرفة تبديل الملابس وكانت تجمعنا صداقة قوية جدا".
وأضاف: "زياش شخص رائع ولا يصدق، الصورة الحقيقية له سيكشفها فقط الأشخاص الذين يتعاملون معه..طريقة حديثه أمام وسائل الإعلام لن تخول لك الحكم عليه بشكل دقيق".
وبخصوص علاقة زياش بناديه أياكس ومستواه الحالي، أضاف لاسه شونه: "زياش دائما في حالة تأهب، بالنسبة لنا لازال شابا قادرا على العطاء ومنفتحا جدا، دائما تراه مبتسما ويبذل قصارى جهده لخدمة المجموعة".