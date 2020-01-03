الدنماركي شونه: زياش من أفضل اللاعبين في العالم

أوعنا بلعيد

تحدث الدنماركي لاسه شونه، لاعب جنوة الإيطالي، عن زميله السابق في نادي أياكس أمستردام حكيم زياش، مؤكدا أنه اشتاق للحظات الجميلة التي قضاها برفقته مع العملاق الهولندي، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن النجم المغربي يصنف ضمن أفضل اللاعبين في العالم حاليا.

وقال اللاعب الدنماركي البالغ من العمر 33 سنة، أثناء حديثه لوسائل الإعلام الإيطالية عن زميله السابق زياش: "حكيم؟ أوووه.. لقد اشتقت له كثيرا، كنت دائما أجلس بجواره في غرفة تبديل الملابس وكانت تجمعنا صداقة قوية جدا".

وأضاف: "زياش شخص رائع ولا يصدق، الصورة الحقيقية له سيكشفها فقط الأشخاص الذين يتعاملون معه..طريقة حديثه أمام وسائل الإعلام لن تخول لك الحكم عليه بشكل دقيق".

وبخصوص علاقة زياش بناديه أياكس ومستواه الحالي، أضاف لاسه شونه: "زياش دائما في حالة تأهب، بالنسبة لنا لازال شابا قادرا على العطاء ومنفتحا جدا، دائما تراه مبتسما ويبذل قصارى جهده لخدمة المجموعة".