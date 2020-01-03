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الرئيسية | رياضة | ‪الوداد الفاسي يتخلى عن خدمات الكريمي والحلولي

‪الوداد الفاسي يتخلى عن خدمات الكريمي والحلولي

‪الوداد الفاسي يتخلى عن خدمات الكريمي والحلولي
أوعنا بلعيد
الجمعة 03 يناير 2020 - 05:21

توصل المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي الفاسي لكرة القدم، المنتمي إلى القسم الثاني ضمن الدوري المغربي الاحترافي، إلى اتفاق نهائي ورسمي مع عماد أحموت، سيفضي إلى توقيعه في كشوفات ممثل الكرة الفاسية، قادما من تجربة خاضها رفقة رجاء بني ملال.

وأكدت مصادر من داخل "البيت الوفاوي" لهسبريس أن اللاعب أحموت، الذي يشغل متوسط ميدان ولاعب المغرب الرياضي الفاسي سابقا، قدم إلى العاصمة العلمية مساء الخميس بغية توقيع عقد انضمامه إلى الوداد الفاسي، الراغب في تقوية صفوفه استعدادا للقادم من المواعيد.

وضمت إدارة الفريق كذلك، وبشكل رسمي، أنس أقشمار على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي قادما من شباب المحمدية. وسبق للاعب الذي يشغل مركز جناح هجومي أن حمل قميص "الواف" لمواسم عديدة، حيث تألق رفقة المجموعة بشكل لافت قبل أن ينتقل لخوض تجارب أخرى بقميص اتحاد طنجة وشباب أطلس خنيفرة.

كما استغنى الطاقم التقني للـWAF عن خدمات اللاعبين محمد الكريمي وأيوب الحلولي، بعدما توصلا إلى اتفاق ودي أفضى إلى وضع حد لتجربتهما وبالتراضي مع المجموعة الفاسية، على أن ينضما إلى فريقيهما في الأيام القليلة المقبلة.

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