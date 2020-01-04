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الرئيسية | رياضة | يوسفية برشيد يعول على تألق اللاعب أشرف مرزاق

يوسفية برشيد يعول على تألق اللاعب أشرف مرزاق

يوسفية برشيد يعول على تألق اللاعب أشرف مرزاق
أوعنا بلعيد
السبت 04 يناير 2020 - 07:40

يأمل أشرف مرزاق، لاعب الجيش الملكي سابقا، أن يقدّم عروضا قوية رفقة ناديه الجديد يوسفية برشيد، بعدما وقّع في كشوفاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى أشرف مرزاق، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، إلى حجز مركزه الأساسي رفقة الفريق الحريزي، إذ سيدافع عن ألوانه لموسم ونصف الموسم بعد تجربة غير ناجحة قضاها رفقة الفريق العسكري.

وانضم اللاعب مرزاق إلى فريق اليوسفية، الطامح بدوره إلى تقوية تركيبته البشرية، بعد سلسلة من النتائج السلبية عجّلت برحيل المدرب سعيد الصديقي على إثر الهزيمة الكبيرة التي تعرّض لها بأربعة أهداف دون رد أمام سريع واد زم، لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الاحترافي.

وينتظر مرزاق عمل كبير رفقة فريقه الحالي، والذي يعاني بدوره من تحقيق النتائج السلبية؛ فالفريق الحريزي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط، حصل عليها بعد حصده لست هزائم مقابل فوزين ومثله من التعادلات خلال عشر مباريات لعبها منذ بداية الموسم الحالي.

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