الوداد يتغلب على المغرب التطواني في مباراة شيقة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حقق فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، فوزا ثمينا بهدفين لواحد على حساب ضيفه المغرب التطواني، مساء اليوم الخميس، في النزال المؤجل عن الجولة 11 من البطولة.

وحاولت العناصر الودادية مباغثة الضيوف في وقت مبكر والبحث عن الوصول لمرمى الحارس رضى بوناكا، عن طريق خلق بعض المناورات الهجومية في الربع ساعة الأولى، بقيت محتشمة دون أن تشكل أي خطورة على الفريق التطواني.

وسجلت الدقيقة 22 أول تهديد حقيقي من جانب الوداد، إذ كان أيمن الحسوني قريبا من هز الشباك بتسديدة قوية مرت محادية للشباك، قبل أن يتبادل الطرفين العديد من محاولات التهديف في باقي الدقائق، كانت الأبرز منها من جانب عناصر الفريق البيضاوي.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، لم يوفق بديع أووك، في هزم الحارس التطواني رضى بوناكا، إذ كان الوداد قريبا من هز الشباك لولا التصدي الناجح للحارس التطواني، قبل أن ترفض راية الحكم المساعد الثاني هدف من مقصية رائعة لزهير مترجي، بسبب عودته من التسلل.

وتواصل المد الهجومي للوداد، حيث ضيع يحيى جبران، بغرابة هدف محقق أمام شباك فارغة في حدود الدقيقة 54، رد عليها المغرب التطواني ببعض المرتدات الهجومية، غير أنها لم ترقى للشكل الذي من شأنه تهديد مرمى الحارس "الودادي" رضى التكناوتي.

ونجح الوافد الجديد على القلعة الحمراء كازادي كاسونكو، في فك شفرة دفاع المغرب التطواني، بعد تمكنه من تسجيل هدف السبق للوداد في الدقيقة 63.

واحتسب الحكم عبد الرحيم اليعكوبي، ركلة جزاء للمغرب التطواني في حدود الدقيقة 74، نجح في ترجمتها لهدف التعادل اللاعب أيوب لكحل، فيما ضيع رفيقه الوردي، فرصة سانحة لإحراز هدف التقدم بعد ذلك بدقيقتين.

وتواصل التشويق في الدقائق الأخيرة بعد عودة الوافد كاسونكو، لهز الشباك في الدقيقة 78 محرزا هدف الفوز لفريقه الوداد، ليبصم بذلك على مردود جيد في أول ظهور له بقميص الفريق البيضاوي.

ورفع الوداد رصيده بعد هذا الفوز للنقطة 22 في الصف الثاني، فيما بقي رصيد المغرب التطواني في حدود 18 نقطة بالمركز الرابع.

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