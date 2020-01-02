أسفي تطيح بحسنية أكادير في مؤجل الجولة الـ8

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

تغلب فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم، بهدفين دون رد على حساب ضيفه حسنية أكادير، في النزال المؤجل عن الجولة الثامنة من منافسات البطولة، الذي جمع بينهما مساء اليوم بأسفي.

وسجل اللاعب حمزة خابا، هدفي "القرش المسفيوي" في هذه المواجهة، الأول في الدقيقة 24 والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

ورفع أولمبيك أسفي رصيده بعد هذا الفوز للنقطة 13 في الصف العاشر، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد حسنية أكادير في حدود 9 نقاط بالمركز 13.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com