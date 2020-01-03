مغادرة كأس خادم الحرمين تحزن المغربي الأحمدي

أوعنا بلعيد

يشعر المغربي كريم الأحمدي، لاعب نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحزن شديد عقب خروج ناديه من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد هزيمته بهدفين مقابل هدف واحد أمام الفتح، ومغادرة هذه المسابقة من دور الستة عشر.

وعبّر متوسط ميدان الأسود سابقا عن أسفه الشديد لخسارة فريقه، قائلا أثناء حديثه في تصريحات تلفزيونية: "نشعر بالأسف للهزيمة والإقصاء من المسابقة، كنا نأمل بتحقيق الفوز ومواصلة مسيرتنا في البطولة مثلما فعلنا في الموسمين الماضيين".

ويرى اللاعب المغربي الخبير، والذي سجل هدف فريقه الوحيد في المباراة، أن الأخطاء الفردية كلفتهم غاليا، موردا: "منحنا الكرة للفريق المنافس وساعدناه في الفوز علينا بسبب هذه الهفوات، وكل هذا حصل بسبب الأخطاء الفردية الكثيرة التي ارتكبت خلال المباراة، وبالأخص في الهدف الثاني".

وتابع لاعب الارتكاز المغربي: "لا أعلم ما هي المشكلة؛ لأن فريق الفتح لم يستحق الفوز علينا خلال المباراة، لأننا كنا الأفضل في معظم فترات اللقاء، وهذه مباريات خروج المغلوب وخسرنا وخرجنا بالنهاية".

وأنهى المصدر المذكور حديثه بالقول: "بعد خروجنا، فإن تركيزنا سيكون حاليا منصبا على بطولة الدوري، حيث سنسعى إلى تقديم كل ما في وسعنا للخروج من المركز الصعب الذي يوجد به الفريق الاتحادي".

وكان اللاعب الأحمدي قد أكد، الأسبوع الماضي خلال حديثه لوسائل الإعلام السعودية، أنه سيعود لتمثيل المنتخب الوطني متى ما أراد القائمون عليه ذلك في حال حدث نقص أو خلل في المركز الذي يلعب فيه، مؤكدا أنه لا يمكنه أن يتخلف على خدمة بلده.

يذكر أن اللاعب كريم الأحمدي كان قد انضم، صيف سنة 2018، إلى الاتحاد السعودي قادما من فينورد روتردام الهولندي، بموجب عقدٍ يمتد لموسمين، علما بأنه لعب لفرق عديدة خلال مشواره الكروي؛ كتفينتي وفاينورد بهولندا وشباب الأهلي الإماراتي وأستون فيلا الإنجليزي، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي سنة 2017.