لاعبو نهضة بركان يكرمون وفادة "أولمبيك خريبكة"

هسبريس من الرباط

تمكن فريق نهضة بركان، مساء اليوم الخميس، من إضافة ثلاث نقط إلى رصيده في البطولة الوطنية للمحترفين، إثر تمكنه من دكّ شباك فريق أولمبيك خريبكة بثلاثية مقابل هدف واحد.

وجاء الهدف الأول في المباراة، التي جرت أطوارها بالملعب البلدي لبركان، برأسية من اللاعب محمد عزيز في الدقيقة الـ16، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني بضربة جزاء في الدقيقة الـ29.

وفي المقابل، تمكن فريق أولمبيك خريبكة من تسجيل هدفه الأول والوحيد في تمام الدقيقة الـ35 عن طريق اللاعب رضى هجهوج، قبل أن يعود اللاعب البركاني محمد عزيز لتسجيل هدف ثالث في الدقيقة الـ45 من المباراة.