مهاجم جديد يدعم "الواف" في "المركاتو الشتوي"‬

أوعنا بلعيد

يرغب الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي الفاسي لكرة القدم (الواف)، المنتمي إلى القسم الثاني ضمن الدوري المغربي الاحترافي، في تعزيز صفوف الفريق بلاعب يشغل مركز المهاجم الصريح خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب مصادر هسبريس، فقد تعاقد المكتب المسير لـ"الواف" رسميا، يومه الجمعة، مع اللاعب ياسين الغرير، بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم قادما من الشباب الرياضي للسوالم، بغية تعزيز مركز المهاجم الجناح وتقويته بتوصية من المدرب بنمسعود.

كما تعاقد الفريق، كذلك وفي اليوم نفسه، مع اللاعب عماد أحموت، الذي يشغل متوسط ميدان ولاعب المغرب الرياضي الفاسي سابقا، بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم، قادما من رجاء بني ملال.

وكانت إدارة الوداد الرياضي الفاسي لكرة القدم قد تعاقدت، بداية هذا الأسبوع، مع اللاعب أنس أقشمار على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي قادما من شباب المحمدية.

ويشغل أقشمار مركز جناح هجومي، وسبق أن حمل قميص "الواف" لمواسم عديدة؛ بينما تم الاستغناء عن خدمات اللاعبين محمد الكريمي وأيوب الحلولي، بعدما توصلا إلى اتفاق ودي أفضى إلى وضع حد لتجربتهما وبالتراضي مع فريق الوداد الرياضي الفاسي لكرة القدم.