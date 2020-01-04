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كُتّاب وآراء
"أسطورة غانا" يختار بنعطية بتشكيلة العقد الأخير
كشف الأسطورة الغانية ميكاييل إيسيان عن تشكيلته المثالية الخاصة بالقارة الإفريقية، خلال العشر سنوات الماضية من 2010 إلى 2020 والتي عرفت وجود ألمع نجوم الساحرة المستديرة.
وعرفت تشكيلة الدولي الغاني المعتزل وجود صخرة الدفاع المغربي مهدي متقي بنعطية، لاعب الدحيل القطري، والذي قرر بدوره وضع الحد لمسيرته الدولية مع أسود الأطلس بعد نهاية مسابقة كأس إفريقيا التي جرت بمصر وتوج المنتخب الجزائري بلقبها.
واختار اللاعب السابق لفريقي تشلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني فينسونت إينياما (نيجيريا) لحراسة المرمى؛ بينما رشح في الخط الخلفي الرباعي المكون من كولو توري (كوت ديفوار) وبينوت ايسو ايكوتو (الكاميرون) ومهدي بنعطية (المغرب) وخاليدو كوليبالي ( السينغال).
وبخصوص خط المنتصف، فقد اختار ميكاييل إيسيان نفسه لقيادة خط المنتصف كلاعب ارتكاز ويجاوره يحيى توري (كوت ديفوار) وساديو ماني (السينغال)؛ بينما قاد الخط الهجومي كلا من محمد صلاح (مصر) وديدي دروغبا (كوت ديفوار) وصامويل إيتو (الكاميرون).
ولعب بنعطية في صفوف يوفنتوس 60 مباراة خلال ثلاثة مواسم، مسجلا خمسة أهداف، وكان قبل ذلك قد لعب 46 مباراة في صفوف بايرن ميونيخ على مدار موسمين كما تألق بشكل لافت بقميص أيس روما بالإضافة إلى أودينيزي.