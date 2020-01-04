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الرئيسية | رياضة | بنموسى ينضم إلى "إمّين الهولندي" بعقد طويل الأمد

بنموسى ينضم إلى "إمّين الهولندي" بعقد طويل الأمد

بنموسى ينضم إلى "إمّين الهولندي" بعقد طويل الأمد
أوعنا بلعيد
السبت 04 يناير 2020 - 08:45

عاد المغربي هلال بن موسى مجددا إلى فريقه السابق إفس إمّين الهولندي لكرة القدم خلال الانتقالات الشتوية الحالية بعد تجربة احترافية خاضها مع نادي سيبسي الروماني لم تدم طويلا.

وأعلن الفريق الهولندي تعاقده مع هلال بن موسى، الذي يشغل مركز خط الوسط، والبالغ من العمر سبعة وعشرين سنة، بموجب عقد طويل الأمد يمتد إلى ست سنوات.

وكان اللاعب المغربي قد خاض رفقة فريقه السابق 36 مباراة كلاعب أساسي، ساهم خلالها في عودته إلى القسم الممتاز، كما لعب الموسم الماضي 18 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا.

وبخصوص تجربته مع ناديه الروماني، قال هلال بن موسى لموقع ناديه الرسمي: "لقد كانت تجربة خاصة، وكنت أتمنى حصولي على المزيد من الدقائق".

وأضاف "لم أندم على سفري إلى أوروبا الشرقية للاحتراف هناك، وأنا سعيد لأنني أضفت هذه التجربة إلى مسيرتي المهنية، كما أنني سعيد بعودتي إلى فريق إمّين لأن كل شيء هنا مألوف بالنسبة إلي".

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