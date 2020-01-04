المغربي ياسين بن رحو يخوض تجربة جديدة بفرنسا

أوعنا بلعيد

وصل مسؤولو أولمبيك نيم لكرة القدم إلى اتفاق نهائي ورسمي مع نظرائهم من بوردو، الجمعة، أفضى إلى التعاقد مع المغربي ياسين بن روحو، خلال الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وحسب مصادر فرنسية عديدة، من بينها "فرانس فوتبول"، فإن لاعب بوردو سيلعب بقميص أولمبيك نيم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع تضمين عقده بند "أحقية الشراء" مقابل مليوني أورو.

وأعلن فريق أولمبيك نيم تعاقده رسميا مع لاعب الوسط المهاجم المغربي الفرنسي، الذي شارك في ست مباريات مع بوردو خلال موسم 2019-2020، ساهم خلالها في تمريرة أسيست واحدة في المباراة التي جمعت فريقه بنادي بريست، والتي انتهت بهدفين لمثلهما.

ولم يتمكن ياسين بن رحو، البالغ من العمر 20 سنة، من فرض مكانه الأساسي في تشكيلة بوردو الموسم الحالي ليقرر خوض تجربة احترافية جديدة، بالرغم من المستوى الكبير الذي قدمه رفقة فريق الشباب لأقل من 19 سنة، حيث قاده إلى التتويج بالبطولة.

وكانت مصادر جزائرية قد أكدت في وقت سابق أن اللاعب ياسين بن رحو، المولود من أب مغربي وأم جزائرية، حسم قراره بخصوص المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا، حيث اختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي بدلا من الجزائري أو الفرنسي، في انتظار إكماله جميع الإجراءات القانونية للالتحاق بمعسكرات "الأسود" في الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ياسين بن رحو كان محور متابعة من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بغية إقناعه بالدفاع عن قميص "ثعالب الصحراء"، غير أنه أكد رغبته في اللعب رفقة "أسود الأطلس"، بلد والده.