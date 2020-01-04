حماس كبير يجمع متسابقي "رالي داكار" بالسعودية

هسبريس - د .ب .أ

أعرب الفرنسي بيتر هانسيل، السائق المخضرم وبطل رالي داكار 13 مرة، عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى منذ 25 عاما، للمشاركة في منافسات سباق " رالي داكار" والذي ينطلق في المملكة في الخامس من يناير الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء الجمعة بجدة لأبرز المتسابقين المشاركين في "رالي داكار السعودية 2020" والذي ستكون أول محطاته في المدينة ذاتها.

وحظي المؤتمر، الذي حضره الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى هانسل، وبطل رالي داكار السابق الإسباني كارلوس ساينز، وسائق فورمولا 1 السابق فرناندو ألونسو، وبطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، وذلك للحديث عن تفاصيل المراحل الـ 12 لسباق الرالي الأعرق في العالم، والتي تستضيفها السعودية للمرة الأولى تاريخ القارة الآسيوية.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي، قال الفرنسي هانسل: "زرت المملكة للمرة الأولى قبل 25 عاماً للمشاركة في بعض السباقات، ولا أزال أتذكر كم كانت التضاريس رائعة وفريدة، كما كنت هنا الشهر الماضي وما رأيته كان مذهلاً، فالتضاريس تشبه ما كنا نمر به في إفريقيا وهو ما يعيد لي الكثير من الذكريات الجيدة، وأثق في أن المملكة قادرة على تنظيم سباق مميز".

من جانبه، عبر السائق السعودي يزيد الراجحي عن سعادته بالترحيب بالجميع في المملكة التي تستضيف رالى داكار للمرة الأولى، وقال: "ستكون هذه النسخة من داكار بالتأكيد مختلفة بالنسبة لي، أعتقد أنني مستعد ولدي حماس شديد للفوز بهذا السباق على أرض بلادي، وأشعر بحماس وتشجيع جمهوري على الفوز، وبالطبع سيتعين عليّ أن أكون في أفضل مستوياتي حتى أحافظ على فرصي في الفوز".

وعن طموحاته في داكار السعودية 2020، قال الراجحي: "المملكة العربية السعودية مساحتها شاسعة، ولا يمكنني أن أعرف كل أجزائها وتضاريسها، ولكنني جئت هنا من أجل هدف واحد: الفوز فقط ولا شيء غيره".