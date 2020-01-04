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الرئيسية | رياضة | عموتة يستدعي 25 لاعب إلى تجمع إعدادي بسلا

عموتة يستدعي 25 لاعب إلى تجمع إعدادي بسلا

عموتة يستدعي 25 لاعب إلى تجمع إعدادي بسلا
هسبريس - و.م.ع
السبت 04 يناير 2020 - 16:05

وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، الدعوة إلى 25 لاعبا للمشاركة في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة (سلا)، في الفترة ما بين سادس وتاسع يناير الجاري.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني للاعبين المحليين لنهائيات كأس إفريقيا التي ستجرى أطوارها بالكاميرون شهر أبريل المقبل.

وكان المنتخب الوطني للاعبين المحليين، خاض تجمعا إعداديا مغلقا ما بين 30 دجنبر الماضي و3 يناير المقبل، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة بمشاركة 30 لاعبا.

وفي ما يلي قائمة بأسماء اللاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة:

1- هشام المجهد اتحاد طنجة 2- رضا بوناكا المغرب التطواني 3- محم باعيو الجيش الملكي

4- طارق أستاتي اتحاد طنجة

5- ياسين جناح الراسينغ الرياضي

6- جمال حركاس مولودية وجدة

7- عبد الله خفيفي مولودية وجدة

8- اسماعيل خافي مولودية وجدة

9- عبد المنعم بوطويل الجيش الملكي

10- عمر جيراري الجيش الملكي

11- عماد الراحولي الجيش الملكي

12- فيصل الحدادي شباب المحمدية

13- اسماعيل المترجي شباب المحمدية

14- حمزة الواسيطي شباب المحمدية 15- محمد المكحازي المغرب التطواني

16- حمزة الموساوي المغرب التطواني 17- كريم الولادي المغرب الفاسي

18- محمد مورابيط أولمبيك آسفي

19- وليد الصبار أولمبيك آسفي 20- زكرياء فاتي يوسفية برشيد 21- أسامة لامليوي الاتحاد البيضاوي

22- مروان زيلا الإتحاد البيضاوي

23- عبد الله غاراف الكوكب المراكشي

24- أنوار العزيزي اتحاد الخميسات

25- رضا الهجهوج أولمبيك خريبكة

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