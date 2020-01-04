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الرئيسية | رياضة | بطولة القسم الثاني لكرة القدم .. نتائج اليوم السبت

بطولة القسم الثاني لكرة القدم .. نتائج اليوم السبت

بطولة القسم الثاني لكرة القدم .. نتائج اليوم السبت
هسبريس - و.م.ع
السبت 04 يناير 2020 - 19:10

في ما يلي نتائج مباريات الدورة الخامسة عشرة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الوطني الثاني في كرة القدم، التي جرت منافساتها اليوم السبت:

الراسينغ الرياضي ..... الاتحاد الزموري للخميسات 0-0

النادي القنيطري ..... شباب بن جرير 0-1

وداد فاس ..... الجمعية السلاوية 1-0

الشباب الرياضي السالمي ..... شباب أطلس خنيفرة 1-0

شباب الريف الحسيمي ...... أولمبيك الدشيرة 2-1

وداد تمارة ..... المغرب الفاسي 2-1

الكوكب المراكشي ...... الاتحاد القاسمي 3-0

شباب المحمدية ..... الاتحاد البيضاوي 2-1

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