24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/01/2020
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:37
|16:13
|18:35
|19:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- يوسفية برشيد يعول على تألق اللاعب أشرف مرزاق
- الفنانة حياة الإدريسي تبعث الزمن الجميل ولا تمانع تجريب التمثيل
- "ديور المخازنية" .. حلم السكن يتحول إلى كابوس بالفقيه بنصالح
- "يوم المغرب" يحتفي بالمملكة في العاصمة الأمريكية
- موخاريق يُفاوض "لارام" والداخلية لطيّ أزمة مطار محمد الخامس
بادو: التاريخ يؤيّد "إيض إيناير".. والأمازيغية تحتاج إلى الإنصاف (3.00)
التصعيد الأمريكي الإيراني يُلغي مناورات عسكرية للـ"مارينز" بالمغرب (3.00)
- سابقة .. رجل يحرم زوجته وأولاده من الإرث بإبرام صدقات لشقيقه - (78)
- "ساوند إنيرجي" البريطانية تمدّد مفاوضات بيع الغاز الطبيعي للمغرب - (52)
- شيعة مغاربة ينعون سليماني: ماتَ "رأس الرّمح" - (44)
- استنكارٌ يرافق "تهشيم" رأس مدير مدرسة بالنّاظور - (38)
- بادو: التاريخ يؤيّد "إيض إيناير".. والأمازيغية تحتاج إلى الإنصاف - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
بطولة القسم الثاني لكرة القدم .. نتائج اليوم السبت
السبت 04 يناير 2020 - 19:10
في ما يلي نتائج مباريات الدورة الخامسة عشرة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الوطني الثاني في كرة القدم، التي جرت منافساتها اليوم السبت:
الراسينغ الرياضي ..... الاتحاد الزموري للخميسات 0-0
النادي القنيطري ..... شباب بن جرير 0-1
وداد فاس ..... الجمعية السلاوية 1-0
الشباب الرياضي السالمي ..... شباب أطلس خنيفرة 1-0
شباب الريف الحسيمي ...... أولمبيك الدشيرة 2-1
وداد تمارة ..... المغرب الفاسي 2-1
الكوكب المراكشي ...... الاتحاد القاسمي 3-0
شباب المحمدية ..... الاتحاد البيضاوي 2-1