بطولة القسم الثاني لكرة القدم .. نتائج اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي نتائج مباريات الدورة الخامسة عشرة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الوطني الثاني في كرة القدم، التي جرت منافساتها اليوم السبت:

الراسينغ الرياضي ..... الاتحاد الزموري للخميسات 0-0

النادي القنيطري ..... شباب بن جرير 0-1

وداد فاس ..... الجمعية السلاوية 1-0

الشباب الرياضي السالمي ..... شباب أطلس خنيفرة 1-0

شباب الريف الحسيمي ...... أولمبيك الدشيرة 2-1

وداد تمارة ..... المغرب الفاسي 2-1

الكوكب المراكشي ...... الاتحاد القاسمي 3-0

شباب المحمدية ..... الاتحاد البيضاوي 2-1